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Gustavo Álvarez renuncia a San Lorenzo a solo tres meses de asumir: el motivo de su polémica salida

El ex DT de la U alcanzó a dirigir 13 partidos en el cuadro argentino durante el primer semestre.

Daniel Ramírez

GETTY IMAGES

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Bombazo en Argentina. Gustavo Álvarez dejó de ser el técnico de San Lorenzo tras presentar su renuncia esta mañana, justo en el día donde el plantel regresa a los entrenamientos luego del receso de vacaciones.

Diversos medios argentinos informaron que el entrenador decidió dar un paso al costado debido a las profundas diferencias que tiene con la nueva dirigencia encabezada por Marcelo Culotta, quien asumió la presidencia del club a fines de mayo tras imponerse en las elecciones.

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Según detalló DSports, Álvarez entregó una lista de jugadores que no serían considerados para la segunda parte de la temporada. Sin embargo, la directiva no respaldó su propuesta, lo que habría provocado su salida de la institución.

De esta forma, el ex DT de la U y Huachipato se va de San Lorenzo con apenas 13 partidos dirigidos durante el primer semestre, donde cosechó tres victorias, siete empates y tres derrotas.

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