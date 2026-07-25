;

Alerta en La Parva: incendio obliga a suspender funcionamiento de andarivel durante masiva jornada de nieve

El fuego se originó por el contacto de una tubería plástica con el escape de un motor. La telesilla Alpha permanecerá cerrada hasta este domingo.

Nelson Quiroz

CAPTURA T13

CAPTURA T13

Un incendio registrado durante la tarde de este sábado generó una emergencia en el centro de esquí La Parva, en la zona cordillerana de la Región Metropolitana, en medio del primer fin de semana con intensas nevadas y alta afluencia de visitantes a los centros invernales.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el fuego se originó luego de que una tubería plástica tomara contacto con el tubo de escape del motor de uno de los andariveles, provocando el inicio de las llamas en el sector, recogió T13. La situación fue controlada y no se reportaron personas lesionadas.

Revisa también

ADN

El incidente afectó específicamente a la telesilla Alpha, cuyo funcionamiento fue suspendido temporalmente debido a una falla técnica en su motor.

La emergencia ocurrió en una jornada marcada por la llegada de cientos de turistas hasta la cordillera de Santiago, atraídos por las condiciones favorables para la práctica de deportes de nieve tras las últimas precipitaciones.

Pese al incendio, el resto de los andariveles de La Parva continuó operativo y los visitantes pudieron permanecer en el recinto.

Además, algunos sectores más altos del centro invernal mantienen restricciones debido a la baja visibilidad generada por las intensas nevadas que afectan la zona.

Durante la mañana, el aumento del flujo vehicular hacia Farellones, La Parva y El Colorado ya había provocado dificultades en la Ruta G-21. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, informó que un bus de más de 10 metros quedó atravesado en una curva, generando congestión en el principal acceso a los centros de montaña.

Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar cadenas en los vehículos debido a la presencia de hielo en la ruta y recordaron que se mantienen horarios diferenciados de tránsito: subida entre las 08:00 y 13:00 horas, y bajada hacia Santiago entre las 15:00 y 20:00 horas.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad