Alerta en La Parva: incendio obliga a suspender funcionamiento de andarivel durante masiva jornada de nieve

Un incendio registrado durante la tarde de este sábado generó una emergencia en el centro de esquí La Parva, en la zona cordillerana de la Región Metropolitana, en medio del primer fin de semana con intensas nevadas y alta afluencia de visitantes a los centros invernales.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el fuego se originó luego de que una tubería plástica tomara contacto con el tubo de escape del motor de uno de los andariveles, provocando el inicio de las llamas en el sector, recogió T13. La situación fue controlada y no se reportaron personas lesionadas.

El incidente afectó específicamente a la telesilla Alpha, cuyo funcionamiento fue suspendido temporalmente debido a una falla técnica en su motor.

La emergencia ocurrió en una jornada marcada por la llegada de cientos de turistas hasta la cordillera de Santiago, atraídos por las condiciones favorables para la práctica de deportes de nieve tras las últimas precipitaciones.

Pese al incendio, el resto de los andariveles de La Parva continuó operativo y los visitantes pudieron permanecer en el recinto.

Además, algunos sectores más altos del centro invernal mantienen restricciones debido a la baja visibilidad generada por las intensas nevadas que afectan la zona.

Durante la mañana, el aumento del flujo vehicular hacia Farellones, La Parva y El Colorado ya había provocado dificultades en la Ruta G-21. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, informó que un bus de más de 10 metros quedó atravesado en una curva, generando congestión en el principal acceso a los centros de montaña.

Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar cadenas en los vehículos debido a la presencia de hielo en la ruta y recordaron que se mantienen horarios diferenciados de tránsito: subida entre las 08:00 y 13:00 horas, y bajada hacia Santiago entre las 15:00 y 20:00 horas.