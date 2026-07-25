El sistema frontal continúa afectando a la comuna de Los Andes, donde las lluvias mantienen desplegados a equipos municipales para atender emergencias y monitorear los sectores de mayor riesgo.

Durante la jornada, las cuadrillas realizaron el despeje de sumideros, alcantarillas y calles para facilitar el escurrimiento de las aguas lluvias y reducir el riesgo de anegamientos. También atendieron requerimientos de vecinos en distintos puntos de la comuna.

En el sector cordillerano de Guardia Vieja, las precipitaciones líquidas están acelerando el derretimiento de la nieve, situación que ha provocado remociones en masa.

Debido a la continuidad de las lluvias, el monitoreo de los puntos críticos se mantiene de forma permanente para responder oportunamente ante nuevas emergencias.