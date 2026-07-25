VIDEO. Lluvias aceleran el deshielo en sector Guardia Vieja de Los Andes y generan remociones en masa de nieve
Equipos municipales mantienen monitoreo permanente y ejecutan labores preventivas para responder a las emergencias provocadas por el sistema frontal.
El sistema frontal continúa afectando a la comuna de Los Andes, donde las lluvias mantienen desplegados a equipos municipales para atender emergencias y monitorear los sectores de mayor riesgo.
Durante la jornada, las cuadrillas realizaron el despeje de sumideros, alcantarillas y calles para facilitar el escurrimiento de las aguas lluvias y reducir el riesgo de anegamientos. También atendieron requerimientos de vecinos en distintos puntos de la comuna.
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En el sector cordillerano de Guardia Vieja, las precipitaciones líquidas están acelerando el derretimiento de la nieve, situación que ha provocado remociones en masa.
Debido a la continuidad de las lluvias, el monitoreo de los puntos críticos se mantiene de forma permanente para responder oportunamente ante nuevas emergencias.
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