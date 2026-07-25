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Fin de semana con nieve deja tacos en Farellones: un bus quedó atravesado en plena Ruta G-21

El incidente provocó demoras para quienes se dirigían a La Parva y El Colorado. Autoridades mantienen controles y reiteran el uso obligatorio de cadenas.

Nelson Quiroz

Fin de semana con nieve deja tacos en Farellones: un bus quedó atravesado en plena Ruta G-21

Fin de semana con nieve deja tacos en Farellones: un bus quedó atravesado en plena Ruta G-21

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Una alta afluencia de visitantes marcó este sábado el primer fin de semana con abundante nieve en los centros invernales de la Región Metropolitana, provocando complicaciones en la Ruta G-21, principal acceso a Farellones, La Parva y El Colorado.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, informó que un bus de más de 10 metros quedó atravesado en una curva debido a que su radio de giro no fue suficiente, lo que generó congestión en el camino.

La autoridad señaló que este tipo de situaciones se ha advertido con anterioridad y reiteró que se están realizando controles al tamaño de los buses antes del ascenso.

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Además, el jefe comunal insistió en que el uso de cadenas es obligatorio en el sector de Farellones debido a la presencia de hielo en la calzada.

“Algunos insisten en subir solo con tracción integral, pero no ha sido suficiente. Los vehículos terminan cruzados y generan tacos para quienes se dirigen a La Parva o El Colorado”, afirmó, llamando a los conductores a instalar las cadenas de manera oportuna para evitar accidentes y demoras.

Las autoridades recordaron que continúa vigente el sistema de tránsito diferido dispuesto por el Ministerio de Transportes para la temporada invernal.

En detalle, el ascenso por la Ruta G-21 está permitido entre las 08:00 y las 13:00 horas, mientras que el descenso hacia Santiago se realiza entre las 15:00 y las 20:00 horas. Carabineros y la Seremi de Transportes mantienen fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de estas medidas y resguardar la seguridad de quienes visitan la cordillera.

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