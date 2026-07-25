Fin de semana con nieve deja tacos en Farellones: un bus quedó atravesado en plena Ruta G-21

Una alta afluencia de visitantes marcó este sábado el primer fin de semana con abundante nieve en los centros invernales de la Región Metropolitana, provocando complicaciones en la Ruta G-21, principal acceso a Farellones, La Parva y El Colorado.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, informó que un bus de más de 10 metros quedó atravesado en una curva debido a que su radio de giro no fue suficiente, lo que generó congestión en el camino.

La autoridad señaló que este tipo de situaciones se ha advertido con anterioridad y reiteró que se están realizando controles al tamaño de los buses antes del ascenso.

Además, el jefe comunal insistió en que el uso de cadenas es obligatorio en el sector de Farellones debido a la presencia de hielo en la calzada.

“Algunos insisten en subir solo con tracción integral, pero no ha sido suficiente. Los vehículos terminan cruzados y generan tacos para quienes se dirigen a La Parva o El Colorado”, afirmó, llamando a los conductores a instalar las cadenas de manera oportuna para evitar accidentes y demoras.

Las autoridades recordaron que continúa vigente el sistema de tránsito diferido dispuesto por el Ministerio de Transportes para la temporada invernal.

En detalle, el ascenso por la Ruta G-21 está permitido entre las 08:00 y las 13:00 horas, mientras que el descenso hacia Santiago se realiza entre las 15:00 y las 20:00 horas. Carabineros y la Seremi de Transportes mantienen fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de estas medidas y resguardar la seguridad de quienes visitan la cordillera.