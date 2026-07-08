Un particular episodio se registró en la comuna de Independencia, luego de que una persona rompiera un parte en la cara del alcalde, luego de ser multada por ruidos molestos en un departamento ubicado en calle Pablo Urzúa.

El hecho fue informado por el alcalde Agustín Iglesias, quien detalló que la fiscalización fue realizada junto al equipo de Seguridad Pública municipal, luego de múltiples reclamos de vecinos afectados por una fiesta que se habría extendido durante varias horas.

A través de redes sociales, el jefe comunal explicó que “ayer cursamos una multa por ruidos molestos en un departamento de la calle Pablo Urzúa”, precisando que la sanción se aplicó tras las denuncias de residentes del sector.

Según Iglesias, los vecinos “tuvieron que aguantar el escándalo de una fiesta que se extendió desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes”.

El alcalde también cuestionó la reacción de la persona sancionada, quien rompió el parte entregado por uno de los inspectores municipales. “Para colmo, la persona responsable rompió el parte que le entregó uno de nuestros inspectores municipales”, señaló.

En esa línea, Iglesias sostuvo que este tipo de conductas reflejan “la falta de respeto y el descriterio de estas personas hacia la autoridad y la comunidad”.

Además, advirtió que el municipio continuará fiscalizando y aplicando sanciones bajo la ordenanza Cero Incivilidades.

Finalmente, el alcalde aseguró que “no dejaremos que el egoísmo de algunos se convierta en el castigo para los vecinos que quieren descansar”.