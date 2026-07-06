Homicidio en Puente Alto: hombre es baleado y municipio pide mayor apoyo del Ministerio de Seguridad

Un nuevo homicidio se registró durante la mañana de este lunes en la comuna de Puente Alto, luego de que una persona que recibió un impacto balístico falleciera horas más tarde producto de la gravedad de sus lesiones.

Según informó Roberto Saldivia, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puente Alto, el hecho fue reportado a través de la central de comunicaciones municipal, donde también participa personal policial.

“Una persona resultó con impacto balístico, aproximadamente a las 06:30 de la mañana. Sin embargo, esta misma persona resultó fallecida a las 10:00 aproximadamente”, señaló.

Municipio pide apoyo del Ministerio de Seguridad

Desde la dirección municipal indicaron que mantienen rondas preventivas y vigilancia permanente en distintos sectores de la comuna. Sin embargo, Saldivia planteó que este tipo de hechos requiere una respuesta más amplia, especialmente en materia investigativa y de persecución penal.

En esa línea, el director de Seguridad Pública afirmó que siguen esperando la llegada de operativos del Ministerio de Seguridad al territorio. “Lo hemos visto en el centro de Santiago, lo hemos visto en San Bernardo, también nos gustaría que pudiese llegar a Puente Alto y que nos ayuden para evitar estos delitos, principalmente en los temas investigativos”, sostuvo.

Saldivia también destacó las medidas adoptadas por el municipio para fortalecer su capacidad preventiva. Según explicó, el alcalde ha realizado “un tremendo esfuerzo por aumentar la flota vehicular, por contratar más inspectores municipales”, aunque recalcó que las atribuciones municipales tienen límites frente a delitos de alta gravedad.

Finalmente, la autoridad comunal llamó a reforzar el trabajo conjunto entre instituciones. “Permanentemente tenemos personas con impacto de bala, y para eso se necesita trabajar mancomunado, Ministerio Público, las policías y también, por cierto, la municipalidad”, indicó.

Además, insistió en que el municipio pone sus recursos a disposición, pero pidió presencia de autoridades en la comuna: “También queremos que lleguen a nuestro territorio algunas autoridades que aún no han llegado”.