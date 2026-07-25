Le cambiaron la vida a cientos de familias: el silencioso y aplaudido trabajo del voluntariado de Teletón

Este sábado 25 de julio, más de 600 voluntarios de Teletón se desplegaron de norte a sur para participar en una nueva versión de la jornada nacional del programa Abre, iniciativa que busca mejorar las condiciones de accesibilidad en los hogares de familias usuarias de la institución.

Durante estos trabajos de invierno se realizaron mejoras en más de 200 viviendas de 64 comunas del país, mediante la construcción e instalación de rampas, pasamanos, barras de apoyo y otras adaptaciones que permiten disminuir las barreras arquitectónicas presentes en el hogar. Todos estos trabajos se realizan sin costo para las familias beneficiarias.

Organizado cada año por el Voluntariado Teletón, desde 2005 el programa Abre ha permitido mejorar la accesibilidad de más de 11 mil viviendas en todo Chile, contribuyendo directamente al proceso de rehabilitación de miles de niños, niñas y jóvenes, al tiempo que entrega mayores niveles de autonomía e independencia tanto a ellos como a quienes ejercen labores de cuidado.

“Muchas veces, una modificación aparentemente simple, puede marcar una diferencia enorme en la vida cotidiana de una familia. Poder desplazarse con mayor seguridad dentro de la casa, acceder a un baño o ingresar al hogar de manera autónoma tiene un impacto concreto en la calidad de vida y en el proceso de rehabilitación de nuestros usuarios”, destaca Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón.

Una de las familias beneficiadas fue la de Agustín Valenzuela, de 12 años, quien asiste a Teletón desde los siete meses de vida. Por primera vez, su hogar contará con adecuaciones de accesibilidad gracias a la construcción de una rampa de madera y la instalación de barras de apoyo. Estas mejoras favorecerán su autonomía, facilitarán su desplazamiento dentro de la vivienda y reducirán la carga física que hoy asumen su madre y su abuela para movilizarlo.

“Agustin ingresó a Teletón a los 7 meses y el proceso de rehabilitación ha sido súper importante porque hemos podido trabajar la independencia y la autonomía. El hecho de tener estas adaptaciones hoy en día benefician todo lo que hemos aprendido en las terapias y trabajar también todo lo que tiene que ver con su propio desarrollo, que no tenga límites en poder desplazarse libremente dentro de la casa. Estamos muy agradecidos”, dice su mamá Edith Calderón.

Debido a las condiciones climáticas que afectan a las regiones de Aysén y Coquimbo, las adaptaciones en viviendas de pacientes se realizarán más adelante. En el caso de la región nortina, profesionales del instituto local se encuentran realizando un catastro de pacientes afectados por el sistema frontal. Hasta la fecha, se han registrado al menos 150 familias con algún tipo de daño producto de las lluvias y los cortes de caminos.

Compromiso permanente con la accesibilidad

El programa Abre forma parte del trabajo permanente que Teletón desarrolla para promover la accesibilidad y la inclusión de las personas en situación de discapacidad, entendiendo que la rehabilitación no termina en el instituto, sino que continúa en los espacios donde las personas viven, estudian y participan de la comunidad.

Ese compromiso se expresa también en otras iniciativas como la Casa de Actividades de la Vida Diaria (AVD) recientemente inaugurada en el Instituto Teletón Santiago, un espacio que replica una vivienda real y donde niños, niñas y jóvenes en rehabilitación entrenan habilidades para desenvolverse con mayor independencia en actividades cotidianas como cocinar, desplazarse, utilizar el baño o realizar transferencias, por ejemplo, desde una silla de ruedas a una cama.

Asimismo, hace un tiempo atrás la institución elaboró y puso a disposición de la comunidad una Guía de Accesibilidad para Viviendas, un documento gratuito que reúne recomendaciones prácticas para adaptar hogares con personas en situación de discapacidad, incluyendo orientaciones para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar las labores de cuidado.

Todos estos proyectos se enmarcan en la mirada integral de la rehabilitación que Teletón promueve en la sociedad, donde la accesibilidad constituye una condición fundamental para favorecer la autonomía, la participación y una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.