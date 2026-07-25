Atropello durante el marcha Orgullo LGTBI en Berlín deja un muerto y 14 heridos: investigan a posibles responsables

Un vehículo ingresó a gran velocidad a una zona donde se desarrollaba el Día del Orgullo LGTBI en Berlín, Alemania, dejando una persona fallecida y al menos 14 heridos.

El hecho ocurrió durante la jornada del Christopher Street Day (CSD), una de las principales celebraciones de diversidad sexual en el país, que reunió a cientos de miles de asistentes en la capital alemana.

Según informa DW, el incidente se registró la noche del sábado en las cercanías del Tiergarten, cuando un automóvil habría irrumpido en medio de la multitud.

Tras la emergencia, los organizadores decidieron suspender el cierre del evento y solicitaron a los participantes retirarse del lugar de manera ordenada.

Culpable escapó a pie

La policía informó que “se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió”, mientras equipos de emergencia trabajaban en la atención de los afectados. Las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar las circunstancias del hecho y buscar a posibles responsables.

De acuerdo con testigos citados por medios locales, un hombre habría abandonado el vehículo tras el atropello y escapado a pie, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

La policía desplegó un operativo con cerca de 2.200 agentes durante la celebración y pidió a los asistentes evitar atravesar las zonas boscosas del parque mientras se realizaban las diligencias.