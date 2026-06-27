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FOTOS. Tensión en la Marcha del Orgullo 2026: registran pelea entre grupo de disidencias sexuales e integrantes del Movilh

Las diferencias entre grupos de manifestantes derivaron en empujones e insultos durante el recorrido por la Alameda.

Nelson Quiroz

27 de junio de 2026/SANTIAGO Manifestantes de disidencias sexuales se enfrentan a manifestantes miembros del Movilh debido a diferencias ideológicas en medio de la Marcha del orgullo 2026. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

27 de junio de 2026/SANTIAGO Manifestantes de disidencias sexuales se enfrentan a manifestantes miembros del Movilh debido a diferencias ideológicas en medio de la Marcha del orgullo 2026. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La Marcha del Orgullo 2026 se desarrolló este sábado por las principales calles de Santiago con miles de asistentes que se reunieron para visibilizar las demandas de las comunidades LGBTIQ+.

Sin embargo, la jornada que si bien estuvo marcada principalmente por manifestaciones pacíficas, tambiénen registró enfrentamientos entre un grupo de manifestantes de disidencias sexuales y participantes vinculados al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

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27 de junio de 2026/SANTIAGO Manifestantes de disidencias sexuales se enfrentan a manifestantes miembros del Movilh debido a diferencias ideológicas en medio de la Marcha del orgullo 2026. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Los incidentes se registraron en las inmediaciones de Plaza Baquedano y la Alameda, donde ambas agrupaciones protagonizaron momentos de tensión en medio del recorrido.

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales y reportes desde el lugar, las diferencias responderían a discrepancias ideológicas entre sectores del movimiento, lo que derivó en empujones e intercambios de insultos.

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27 de junio de 2026/SANTIAGO Manifestantes de disidencias sexuales se enfrentan a manifestantes miembros del Movilh debido a diferencias ideológicas en medio de la Marcha del orgullo 2026. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En paralelo, las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre el conflicto. Diversos usuarios criticaron la participación del Movilh en la convocatoria e hicieron llamados a asistir a actividades paralelas, mientras otros cuestionaron decisiones de la organización, como la presencia de determinados invitados en el escenario principal.

No obstante, también hubo expresiones de respaldo a la marcha y a su objetivo de promover el respeto por la diversidad sexual y de género.

Pese a estos episodios, la movilización continuó su desarrollo por el centro de Santiago con una alta convocatoria.

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