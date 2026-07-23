El fútbol chileno en Primera División está de regreso. La Liga de Primera 2026 arranca este viernes con la segunda rueda y entre los partidos más atractivos estará el que disputen la Universida Católica y Deportes La Serena en el Claro Arena de Las Condes.

Por la jornada 16 del Campeonato Nacional, los cruzados necesitan sí o sí ganar. En Las Condes saben que la única opción de seguir con chances de quedarse con La Liga es ganar para que Colo Colo no se les siga arrancando en la cima.

En la vereda de al frente estará un cuadro ‘papayerpo’ que necesita también sumar unidades en el comienzo del segundo tiempo del torneo. Con 18 puntos, están solo a cinco de distancia del descenso, que en este momento, está en manos de Cobresal.

Universidad Católica vs. Deportes La Serena EN VIVO

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 25 de julio