Lluvia en la región Metropolitana: a esta hora comenzarán las precipitaciones hoy viernes / Diego Martin

Tras el intenso sistema frontal que afectó a la zona centro y sur del país, las lluvias regresarán este fin de semana a la Región Metropolitana.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las primeras precipitaciones podrían registrarse durante la noche de este viernes 24 de julio en sectores precordilleranos de la capital.

Mientras que en Santiago, los chubascos caerán durante las primeras horas del sábado 25.

¿A qué hora lloverá hoy viernes en la Región Metropolitana?

La DMC indica que las lluvias arrancarán durante la noche de este viernes en zonas precordilleranas como San José de Maipo.

Mientras que en Santiago, el pronóstico muestra que las precipitaciones comenzarían a caer durante la madrugada del sábado, las que se extenderían por gran parte de la jornada.

En tanto, el portal Accuweather detalla que los chubascos podrían comenzar en Santiago desde las 02:00 horas, las que se podrían extender hasta cerca del mediodía con distinta intensidad.

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