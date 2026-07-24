A Mosa le preguntan por el futuro de Maureira tras anunciar a Vozinha y su respuesta dará que hablar en Colo Colo

Colo Colo tiene nuevo arquero. En antesala del duelo ante Deportes Limache por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sacudió el mercado de fichajes y confirmó que el arquero caboverdiano Vozinha será refuerzo del “Cacique”.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país. Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, declaró el timonel albo para anunciar el arribo del arquero sensación del Mundial 2026.

“En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, agregó.

Tras confirmar la llegada de Vozinha, Mosa fue consultado por el futuro de Gabriel Maureira, quien podría dejar la titularidad en Colo Colo ante la incorporación del mundialista. Al respecto, el mandamás albo respaldó al joven portero y afirmó que la competencia por el puesto será positiva para su crecimiento.

“No, no (se le va a tapar), por el contrario, creo a Gabriel le va a servir para crecer. Pienso que se complementan muy bien las cosas”, señaló el presidente de Blanco y Negro.