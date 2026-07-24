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Detienen a dos carabineros por agredir a detenido al interior de comisaría en Rengo y falsificar documentos para encubrirlo

La Fiscalía formalizó a los funcionarios activos por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público tras intentar ocultar las lesiones de la víctima.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Fiscalía de Rengo confirmó la detención y formalización de dos funcionarios activos de Carabineros, acusados de agredir gravemente a un hombre que se encontraba en calidad de detenido al interior de la Cuarta Comisaría de dicha comuna, en la Región de O’Higgins.

La indagatoria comenzó a principios de marzo tras la recepción de una denuncia por lesiones. El proceso investigativo contó con la participación directa del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (DAICAR), cuyas diligencias permitieron al Ministerio Público solicitar las órdenes de detención y las respectivas medidas cautelares ante el Juzgado de Garantía.

Apremios al interior de los calabozos

Según explicó el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, la dinámica de los hechos da cuenta de una vulneración a los protocolos de seguridad. “La víctima, encontrándose bajo resguardo de Carabineros, fue lesionada por dos funcionarios que se encontraban encargados de su cuidado y custodia”, detalló el persecutor, confirmando que el ataque ocurrió dentro de las instalaciones del recinto policial.

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Producto de la agresión propinada por los efectivos, el detenido resultó con severos traumatismos, incluyendo lesiones en su cabeza y una fractura en uno de sus hombros.

Falsificación para encubrir el ataque

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía precisó las distintas responsabilidades penales que recaen sobre los uniformados involucrados. Mientras uno de ellos enfrenta cargos por el delito de apremios ilegítimos, el segundo policía mantiene una situación judicial más compleja.

El Ministerio Público le imputó a este último funcionario el delito adicional de falsificación de instrumento público. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal Yáñez, el carabinero entregó información falsa al ente persecutor con el objetivo de encubrir el origen real de las heridas sufridas por el detenido, agravando así su conducta al intentar obstruir el accionar de la justicia.

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