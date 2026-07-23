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Buljubasich revela el principal motivo por el que la UC sigue sin refuerzos: “Cuando golpeas la puerta de los clubes...”

El gerente deportivo de los “cruzados” dialogó con Los Tenores y explicó las dificultades que ha enfrentado la dirigencia para contratar nuevos jugadores.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Mientras otros equipos suman refuerzos en este mercado de pases, Universidad Católica aún no ha anunciado incorporaciones para el segundo semestre, una situación que ha generado preocupación entre sus hinchas.

Este jueves, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, conversó con Los Tenores de ADN y se refirió a este escenario, donde explicó las dificultades que ha enfrentado la dirigencia para contratar nuevos refuerzos.

“Una de las razones por las cuales no hemos contratado a nadie hasta ahora es que, cuando golpeas la puerta de los clubes, los números por un préstamo, una venta, y los salarios de los jugadores, son demasiado altos”, comenzó señalando el “Tati”.

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En esa línea, mencionó una de las consecuencias que conlleva fichar jugadores con sueldos elevados. “Si traes a un futbolista que no está jugando en otro equipo y le vas a pagar más que a los jugadores que están acá, que te llevaron a octavos de final en Copa Libertadores, también es un problema. Eso puede romper un grupo”, comentó el exportero.

“Si es un préstamo, los clubes te piden lo que gana el jugador y te piden que le pagues al jugador los meses de sueldo que le deben. Entonces, las desventajas que tenemos son demasiado grandes en ese sentido”, concluyó Buljubasich.

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