Claudio Bravo irrumpe en el mercado de Colo Colo con potente mensaje a Blanco y Negro: “Cuesta entender...”

Claudio Bravo, exarquero y excapitán de la selección chilena, se sumó al debate sobre la búsqueda de un nuevo portero en Colo Colo, en medio de la titularidad del joven Gabriel Maureira y la próxima recuperación de Fernando De Paul.

En las últimas semanas, nombres como Sergio Rochet y Vozinha han aparecido como alternativas para reforzar el arco albo. No obstante, el exguardameta del “Cacique” sostuvo que el club debe apostar por la proyección del golero de 19 años.

“Tú traes al que venía supuestamente para que juegue (Santiago Mele). Se recupera (Fernando) de Paul y ya la pelea está entre él y el que traes, este chico (Maureira) pasa a ser tercero”, lanzó Bravo en el panel de ESPN F90.

El emplazamiento a Blanco y Negro

En esa línea, el excapitán de La Roja planteó que la llegada de un nuevo arquero solo se justificaría si el rendimiento de Maureira estuviera afectando al equipo, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

“Me gustaría haberlo escuchado de Aníbal (Mosa) o Jaime (Pizarro) el porqué reforzar esa área si estamos hablando de un chico con una proyección enorme. Si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él (Maureira), es entendible", afirmó.

“En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él", remarcó.

Además, el otrora portero nacional abordó el panorama que enfrentará Gabriel Maureira como una de las opciones para ser nominado a la selección chilena de cara a los Juegos Odesur. “En lo personal yo me olvidaría de la selección menor y me pelearía las cartas directamente en Colo Colo, buscando la posibilidad de que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan absolutamente a nadie”, señaló.

Finalmente, Bravo le dejó un potente consejo al joven arquero albo: “Dejar de pensar como un niño. Mira a Cubarsí, con 19 años, o Lamine Yamal. Son chicos que llevan dos o tres años jugando y salieron campeones del mundo. Dejemos de pensar que son como niños o jugadores de etapas juveniles”.