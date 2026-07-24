;

Claudio Bravo irrumpe en el mercado de Colo Colo con potente mensaje a Blanco y Negro: “Cuesta entender...”

El histórico portero nacional cuestionó la decisión del “Cacique” de buscar un nuevo arquero y llamó a apostar por la proyección de Gabriel Maureira.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Claudio Bravo, exarquero y excapitán de la selección chilena, se sumó al debate sobre la búsqueda de un nuevo portero en Colo Colo, en medio de la titularidad del joven Gabriel Maureira y la próxima recuperación de Fernando De Paul.

En las últimas semanas, nombres como Sergio Rochet y Vozinha han aparecido como alternativas para reforzar el arco albo. No obstante, el exguardameta del “Cacique” sostuvo que el club debe apostar por la proyección del golero de 19 años.

Revisa también:

ADN

“Tú traes al que venía supuestamente para que juegue (Santiago Mele). Se recupera (Fernando) de Paul y ya la pelea está entre él y el que traes, este chico (Maureira) pasa a ser tercero”, lanzó Bravo en el panel de ESPN F90.

El emplazamiento a Blanco y Negro

En esa línea, el excapitán de La Roja planteó que la llegada de un nuevo arquero solo se justificaría si el rendimiento de Maureira estuviera afectando al equipo, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

“Me gustaría haberlo escuchado de Aníbal (Mosa) o Jaime (Pizarro) el porqué reforzar esa área si estamos hablando de un chico con una proyección enorme. Si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él (Maureira), es entendible", afirmó.

“En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él", remarcó.

Además, el otrora portero nacional abordó el panorama que enfrentará Gabriel Maureira como una de las opciones para ser nominado a la selección chilena de cara a los Juegos Odesur. “En lo personal yo me olvidaría de la selección menor y me pelearía las cartas directamente en Colo Colo, buscando la posibilidad de que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan absolutamente a nadie”, señaló.

Finalmente, Bravo le dejó un potente consejo al joven arquero albo: “Dejar de pensar como un niño. Mira a Cubarsí, con 19 años, o Lamine Yamal. Son chicos que llevan dos o tres años jugando y salieron campeones del mundo. Dejemos de pensar que son como niños o jugadores de etapas juveniles”.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad