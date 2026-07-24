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Tribunal suspende arresto nocturno de Daniel Jadue y autoriza viaje a Iquique para presentar su libro

El exalcalde de Recoleta podrá trasladarse a la Región de Tarapacá entre el 8 y el 9 de agosto.

Juan Castillo

Daniel Jadue

Daniel Jadue / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue a viajar a Iquique para presentar su libro Recoleta: Un rojo amanecer.

Debido al traslado, el tribunal suspenderá temporalmente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra.

El permiso comenzará a regir a las 03:00 horas del 8 de agosto y finalizará a la misma hora del día siguiente. La presentación está programada para el mediodía en el restaurante El Rincón Guachaca, ubicado en la capital de la Región de Tarapacá.

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Según consigna EMOL, la decisión no fue respaldada por el Ministerio Público, que argumentó ante el tribunal que la actividad no se encontraba “debidamente justificada”.

Pese a la objeción, la justicia resolvió autorizar el desplazamiento y pausar la cautelar durante el periodo establecido.

En su publicación, Jadue aborda los 12 años durante los cuales encabezó la Municipalidad de Recoleta. Además, repasa el proceso político y territorial que lo llevó a convertirse en alcalde de esa comuna.

El militante del Partido Comunista cumple arresto domiciliario nocturno en el marco del denominado caso Farmacias Populares, investigación relacionada con presuntas irregularidades en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp.

La Fiscalía acusa al exjefe comunal por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

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