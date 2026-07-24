Le restaría menos de un año de cárcel: Karen Rojo abona el 80% de su pena en Chile

La justicia aprobó el abono de los 1.463 días que la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos.

Ese periodo será descontado de la condena de cinco años de presidio efectivo que debe cumplir en Chile por fraude al Fisco.

La resolución fue adoptada durante una audiencia realizada este viernes y no recibió oposición de la Fiscalía ni del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Su abogado defensor, Fidel Castro, explicó que “en términos concretos, esto implica que Karen Rojo tiene cumplida el 80% de su condena”.

¿Cuántos días de condena le quedarían a Karen Rojo?

Considerando un cálculo referencial de cinco años equivalentes a 1.825 días, al descontar los 1.463 días reconocidos por la justicia, a la exautoridad le restarían aproximadamente 362 días de presidio, es decir, cerca de un año.

El cómputo definitivo deberá ser establecido por las autoridades penitenciarias y judiciales, considerando las fechas exactas y cualquier otro abono aplicable.

Rojo fue condenada por el perjuicio de cerca de $23 millones causado al Fisco. Según la investigación, durante su administración recibió asesorías de carácter político financiadas con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.

Después de que la Corte Suprema confirmara la sentencia, la exalcaldesa salió de Chile en marzo de 2022. Fue detenida en Países Bajos en julio de ese año y permaneció recluida en la cárcel de Utrecht hasta su extradición, concretada el pasado 15 de julio.

Además de los cinco años de presidio efectivo, la sentencia contempla el pago de una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. El abono aprobado reduce el tiempo pendiente de cárcel, pero no elimina las demás sanciones impuestas.