El chileno que sorprendió en los Juegos Olímpicos y se retiró del deporte con 24 años: “Esta carrera no es como la del futbolista”

Con solo 16 años, Ricardo Soto Pedraza fue una de las grandes revelaciones de Chile en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se transformó en el deportista olímpico más joven en la historia del país. Además, estuvo muy cerca de meterse en la lucha por las medallas en la disciplina de tiro con arco.

A 10 años de su histórica participación en Río 2016, Ricardo ya no está dedicado al deporte de alto rendimiento. El ariqueño le puso fin a su carrera deportiva en 2024, cuando tenía 24 años.

Quien fuera medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de conquistar preseas en Lima 2019 y en los Juegos ODESUR de 2018 y 2022, ahora tiene 26 años y trabaja como enfermero. ¿Por qué se retiró del deporte? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Todas esas preguntas y otras más fueron respondidas por Ricardo en diálogo con ADN.CL.

- Han pasado 10 años desde su recordada actuación en los Juegos Olímpicos de Río. ¿A qué se dedica actualmente Ricardo?

- Trabajo como enfermero suplente en la urgencia del Hospital Las Higueras, de Talcahuano. Estudié la carrera en Arica, donde estuve trabajando un año en la urgencia del Hospital Regional de Arica. Hace poco me mudé a Concepción para ayudar a mi mamá en el cuidado de mis abuelos.

- ¿Por qué decidió ponerle fin a su carrera deportiva?

- Porque empecé a trabajar de enfermero en Arica. Si bien me iba bastante bien en el deporte que practicaba, no lo consideré como algo para toda la vida. Estudié enfermería y me gustó la carrera, me gustó el trabajo de urgencia. Decidí retirarme del deporte en 2024, cuando no clasifiqué a los Juegos Olímpicos.

- ¿Si hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, hubiera extendido su carrera deportiva?

- Yo creo que no, porque igual ya estaba cansado y quería entrar al mundo laboral. Ese tema lo veía con un poco de ansiedad, porque tenía ganas de empezar a trabajar fuera del deporte. No quería integrarme al mundo laboral sin experiencia. No quería buscar mi primer trabajo como enfermero a los 30 años.

Ricardo Soto disputó los Juegos Olímpicos de Río y ahora se desempeña como enfermero Ampliar

- ¿El aspecto económico también influyó en su decisión de dejar el deporte de alto rendimiento?

- Practicar deporte es bastante caro, pero yo tenía muy buen pasar con lo que respecta a mi carrera deportiva. A diferencia de varios deportistas, yo siempre tuve la beca PRODDAR, y una bastante buena. Por ese lado yo estaba bien económicamente, me podía mantener bien. El problema es que no es un trabajo tan seguro para el largo plazo; no es como la carrera de un futbolista, que tienen sueldos que son dos, tres veces mayores al nuestro y que te permiten jubilarte a los 35 o 40 años.

- ¿Quedó satisfecho con la carrera deportiva que hizo? ¿O siente que le quedó algo pendiente?

- Mirando hacia atrás, la verdad es que estoy súper satisfecho con todo lo que logré. Aunque si las cosas hubiesen sido distintas, me hubiera gustado haber ganado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago, pero no se pudo. Igual estoy súper satisfecho y contento.

- ¿Cuál fue el momento más lindo que vivió durante su carrera deportiva?

- Competir en unos Juegos Olímpicos tiene un encanto particular. Pero de todos, el que más me gustó, el que recuerdo con más cariño, es la medalla que gané en los Panamericanos de Santiago, porque competí en mi país y conseguí la única medalla de mi disciplina en la modalidad de tiro con arco. Estoy súper contento con esa medalla.

Ricardo Soto recibe la Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 / AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

- ¿Qué hizo con todas las medallas que ganó?

- Por supuesto que me las traje a Concepción. En este momento están embaladas, pero las tengo todas. La medalla de los Juegos Panamericanos de Lima, la de Santiago, la del ODESUR de Cochabamba. Las tengo en un lugar especial.

- ¿Qué es lo que más recuerda de su paso por los Juegos Olímpicos de Río 2016?

- Fue una experiencia embriagadora, todo lo que era la Villa Olímpica. Río 2016 fue mi primer megaevento. Entonces, fue como pasar de nada a algo así como súper grande, súper bien realizado, súper espectacular, enorme.

- Y ahora, ¿cuáles son sus planes ahí en Concepción?

- Por el momento, con mi pareja estamos buscando un arriendo para los dos, para empezar nuestra vida aquí, porque ahora estamos de allegados en la casa de su tía. Eventualmente, me gustaría buscar una escuela de tiro con arco y dar clases, pero no creo que lo haga en el futuro cercano.