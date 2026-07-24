Grave escándalo golpea a un mundialista: fue detenido y dio positivo por cocaína

Cristian Volpato, futbolista de 22 años que disputó el Mundial 2026 con la selección de Australia, quedó envuelto en un escándalo luego de ser detenido por conducir a exceso de velocidad y posteriormente dar positivo por cocaína en un test de drogas.

Según informó ABC News, el mediocampista del Sassuolo fue sometido a dos controles de tránsito durante la misma noche en Sídney. El primero se registró cerca de las 23:00 horas, cuando el futbolista conducía un BMW Coupé a 109 km/h en una zona donde la velocidad máxima permitida es de 60 km/h.

La Policía de Nueva Gales del Sur lo retuvo por algunos minutos y, tras someterlo a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, lo dejó en libertad de acción. Sin embargo, dos horas después, Volpato incurrió nuevamente en otra falta de tránsito y esta vez se sometió a una prueba de estupefacientes donde habría dado positivo por consumo de cocaína. De momento, aún resta conocer el resultado del análisis confirmatorio. Tras el primer examen, la policía tomó una segunda muestra de fluido oral, que será la que determine de manera definitiva si se ratifica o no el resultado inicial. Mientras la investigación sigue en curso, el volante australiano fue sancionado por la infracción de tránsito y las autoridades determinaron suspender su licencia de conducir por un período de seis meses. En tanto, la Federación Australiana de Fútbol confirmó que está al tanto de la situación y que mantiene contacto con el jugador mientras se desarrolla el proceso.

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