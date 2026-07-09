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Modifican parte de las cautelares de Daniel Jadue: conservan la prohibición de acercarse al municipio y arresto domiciliario nocturno

La justicia redujo la obligación de firma a una vez al mes y dejó sin efecto la restricción para contactar a testigos y coimputados, pese a la oposición de la Fiscalía.

Martín Neut

Daniel Jadue

Daniel Jadue / Diego Martin

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago modificó parcialmente las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, durante una audiencia de revisión realizada este jueves.

El tribunal rebajó la obligación de firma de semanal a mensual, pero mantuvo el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta, pese a que la defensa solicitó levantar esa restricción.

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Tras la resolución, el fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte, Marcelo Cabrera, destacó que se conservaran las principales cautelares.

“Se debía mantener”

“Nos parece que por lo menos la columna vertebral de las medidas cautelares (...) se mantuvieron y, por lo tanto, desde esa perspectiva quedamos tranquilos“, afirmó, aunque adelantó que analizarán el fallo para evaluar eventuales acciones.

El tribunal también dejó sin efecto la prohibición de acercarse a testigos y coimputados, decisión que la Fiscalía había solicitado mantener. “Sostuvimos que esa medida cautelar respecto de testigos y coimputados se debía mantener, pero el tribunal en ese sentido no la acogió“, indicó Cabrera.

La decisión representa una nueva flexibilización de las cautelares de Jadue, luego de que en febrero pasara de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

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