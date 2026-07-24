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Duro remezón en Chilevisión: desvinculan a histórico periodista tras 18 años en el canal

El portal El Filtrador adelantó que se concretarán más despidos de la señal televisiva en los próximos días.

Sebastián Escares

Duro remezón en Chilevisión: desvinculan a histórico periodista tras 18 años en el canal

Esta semana, se dio a conocer que la grúa de la televisión chilena cobró un nuevo despido de un periodista, precisamente en el canal Chilevisión.

Se trata de Mauro Morales, comunicador que llevaba 18 años trabajando en la señal de machasa y que fue uno de los fundadores del programa Sabingo, espacio que ya cumplió una década al aire.

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La noticia fue comunicada por el portal El Filtrador, quienes afirmaron que “Chilevisión prescindió de Mauro Morales, uno de los creadores de Sabingo, tras 18 años en el canal”.

“El periodista y realizador formó parte del equipo que dio vida a Sabingo desde sus inicios. Se mantuvo en el programa durante toda su trayectoria, ejerciendo funciones de liderazgo dentro del equipo periodístico”, sostienen.

Sin embargo, desde el mismo espacio apuntan a que la salida de Morales no sería la única que estaría preparando Chilevisión.

“Según supo El Filtrador, en la misma conversación le adelantaron que vendrían más salidas”, indicaron desde el sitio antes citado.

De momento, desde el canal no se han pronunciado sobre la desvinculación de Mauro Morales, ni tampoco respecto a la posible salida de otros profesionales de la señal televisiva.

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