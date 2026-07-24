Senador Sanhueza (UDI) pone presión al Gobierno por compensación a municipios: “Espero que hagan una propuesta”

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) reiteró sus reparos a la compensación destinada a los municipios dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional y aseguró que espera que el Ejecutivo presente una nueva propuesta antes de la votación prevista para agosto.

El parlamentario fue uno de los factores que llevó al Senado a postergar la revisión del informe de la comisión mixta, luego de anunciar que no respaldaría la indicación que establece recursos para compensar a las municipalidades por la rebaja de contribuciones a adultos mayores.

AGENCIA UNO / Oscar Guerra Ampliar

En conversación con Radio Universo, Sanhueza explicó que su postura no apunta a bloquear la iniciativa, sino a priorizar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas por los municipios.

“Estamos hablando de más de $512 mil millones que están impagos de cotizaciones de los trabajadores de los municipios, principalmente en educación y salud”, señaló.

El senador sostuvo que antes de entregar nuevos recursos a las administraciones comunales, el Estado debe hacerse cargo de esa deuda. “Estar hablando de compensaciones a los municipios cuando el Estado no se está haciendo cargo de pagar la deuda previsional de sus trabajadores no es el camino correcto”, afirmó.

En esa línea, planteó que Hacienda podría establecer una fórmula mediante la Ley de Presupuestos para saldar los montos pendientes y posteriormente generar mecanismos de descuento a los municipios responsables. “Yo espero que de aquí al martes el Gobierno efectivamente haga una propuesta: ‘nos vamos a hacer cargo de pagar la deuda’”, manifestó.

Respecto al traspié legislativo, Sanhueza reconoció que existió un error de cálculo político, aunque apuntó a que el oficialismo esperaba que la oposición respaldara una indicación que inicialmente había surgido desde ese sector.

“El Gobierno cometió un error al no leer qué iba a pasar con la izquierda”, indicó, agregando que la iniciativa “está en un 99% lista” y que lo pendiente corresponde únicamente al mecanismo de compensación municipal.