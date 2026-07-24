Llevas más de una hora afectada: falla en Linea 1 de Metro provoca retrasos y demoras

Metro de Santiago informó este viernes un retraso en la frecuencia de trenes de la Línea 1 debido a una avería registrada en la estación Pajaritos, afectando el normal funcionamiento del servicio durante la hora punta de la tarde.

Según comunicó la empresa, la situación comenzó cerca de las 17:18 horas y generó una disminución en la circulación habitual de los trenes, provocando mayores tiempos de espera y traslado para los pasajeros.

A través de sus canales oficiales, Metro señaló que equipos se encontraban trabajando para resolver la incidencia y recuperar la frecuencia normal de la línea.

Pasadas las 17:54 horas, la empresa mantenía la advertencia a los usuarios: “Recuerda que #L1 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual, lo que está generando mayores tiempos de viaje”.

Hasta el momento, no se ha informado un horario estimado para la reposición completa del servicio, por lo que Metro recomendó considerar tiempo adicional para los desplazamientos y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones.