El radical cambio del tiempo en la región de Atacama: pasará de lluvias históricas a calor extremo

La región de Atacama experimentará un radical cambio en sus condiciones meteorológicas.

Luego de las lluvias registradas durante el reciente sistema frontal, distintas zonas podrían alcanzar temperaturas de hasta 31 °C durante este viernes 24 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que incluye a sectores de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El fenómeno se extenderá desde la mañana de este viernes 24 de julio hasta la tarde.

¿Qué temperaturas se esperan en Atacama?

De acuerdo con el pronóstico, el litoral de Atacama registrará temperaturas de entre 25 °C y 28 °C. En la cordillera de la Costa y los sectores de valles, en tanto, los termómetros podrían marcar entre 28 °C y 30 °C.

La zona de la pampa será la más calurosa de la región, con máximas estimadas de entre 29 °C y 31 °C. El aumento térmico será especialmente notorio después de las precipitaciones que afectaron recientemente a diferentes localidades de la zona.

El aviso también contempla temperaturas más elevadas en el norte del país. En la pampa de Tarapacá se esperan entre 33 °C y 35 °C, mientras que en Antofagasta los registros podrían fluctuar entre 32 °C y 34 °C durante el viernes.

Ante este escenario, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.