Familia acusa negligencia médica: Fiscalía investiga muerte de joven de 22 años tras acudir tres veces a Urgencias en Quintero

La Fiscalía de Valparaíso investiga la muerte de un joven de 22 años que falleció tras acudir en tres oportunidades al servicio de Urgencias del Hospital Adriana Cousiño de Quintero por problemas respiratorios.

El caso motivó una denuncia de la familia, que acusa una presunta negligencia médica y exige esclarecer la atención que recibió.

Según medios regionales, la víctima, identificada como Matías Aravena Olivares, consultó inicialmente por molestias respiratorias y fue dado de alta con un diagnóstico de cuadro viral.

Días después regresó al recinto debido al agravamiento de sus síntomas, donde fue sometido a nuevos exámenes ante la sospecha de una posible tuberculosis. Sin embargo, en una tercera visita sufrió una grave descompensación y falleció pese a las maniobras de reanimación.

“La investigación se mantiene vigente”

El fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso, Mauricio Díaz, explicó que “el paciente sufrió una grave descompensación asociada a una hemorragia de las vías respiratorias".

En suma, recalcó que “la investigación se mantiene aún vigente y por el momento no es posible establecer conclusiones definitivas respecto a la causa de muerte ni eventuales responsabilidades".

En paralelo, el Hospital Adriana Cousiño informó que inició una investigación clínica y administrativa para revisar la atención otorgada y que gestionó la realización de una autopsia, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.