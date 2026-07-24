La decisión de la administración de Donald Trump de aplicar una sobretasa arancelaria del 12,5% a diversas exportaciones chilenas ha encendido las alarmas en el sector exportador y ha abierto un intenso debate entre los especialistas. El incremento, que eleva el gravamen desde el 10% inicial, se fundamentó en una investigación de la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos que concluyó que Chile presenta deficiencias para prevenir el trabajo forzoso, a pesar de que la resolución no identifica productos nacionales específicos elaborados bajo dichas condiciones.

Mientras el Ejecutivo confirmó que iniciará gestiones para intentar revertir o excluir productos estratégicos, quedando el cobre exento por ahora, los gremios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) rechazaron tajantemente la medida defendiendo los altos estándares laborales de sus industrias.

La elusión a la Corte Suprema: El verdadero trasfondo de la Casa Blanca

Para diversos analistas y diplomáticos, el argumento del trabajo forzoso es solo una fachada jurídica para sostener una política comercial proteccionista mucho más amplia. El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, explicó que la resolución debe entenderse bajo el diseño de la administración Trump para reformular el comercio internacional.

Según el diplomático, la Casa Blanca recurrió a este estudio sobre 60 países para sortear un fallo adverso de la Corte Suprema norteamericana de febrero de este año, la cual declaró inconstitucionales los aranceles de emergencia de Trump por no haber sido consultados con el Congreso.

Al respecto, Valdés calificó la medida como una estrategia de confusión:

“Esto queda en un plano discursivo. Yo lo considero francamente una maniobra típica legislativa para arrancar la posición que estableció la Corte Suprema. (...) Si uno va cambiando el argumento permanentemente y va obligando a la Corte Suprema a fallar cada vez, va a salir con la suya”.

Críticas a la respuesta local: “Funciona en base a la reacción, no a la prevención”

La controversia también ha apuntado a la falta de anticipación de las autoridades y del sector privado chileno. Organizaciones de la sociedad civil local, como la Fundación Libera y el Centro Océanos, participaron de la investigación estadounidense aportando observaciones sobre la legislación laboral chilena.

La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rutnik, reveló que alertaron oportunamente al Gobierno sobre las graves consecuencias de una evaluación desfavorable, pero acusó que no hubo una actitud preventiva. Rutnik detalló que la propuesta chilena para mitigar los cuestionamientos fue deficiente en comparación con otros países competidores:

“Nuestra petición principal fue reemplace la aplicación de aranceles por un acuerdo que implique un plan y esto en cierta medida fue recogido por el Estado, porque el gobierno presentó un plan de acción pero efectivamente fue muy ambiguo, muy general”.

A diferencia de Chile, otras naciones bajo investigación realizaron modificaciones legislativas concretas para garantizar los derechos de sus trabajadores, logrando mantener su arancel en el 10% inicial.

(Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images) / SAUL LOEB Ampliar

El dilema geopolítico: Las relaciones con China bajo la lupa

El aumento del gravamen ha forzado un duro análisis respecto a la estrategia de relaciones exteriores de Chile. Analistas recuerdan que la actual administración realizó gestiones de acercamiento con Washington, considerándolo un socio comercial estratégico, lo que incluso llevó a descartar proyectos de infraestructura con otras potencias, como el cable submarino chino.

Tras la aplicación de esta sobretasa por parte de la administración Trump, expertos advierten que Chile enfrenta un equilibrio sumamente frágil en su comercio exterior. El escenario obliga a evaluar el relanzamiento de alianzas estratégicas con China, el principal socio comercial del país, potencias de los BRICS o mercados de rápido crecimiento como la India, buscando mitigar la exposición a las decisiones unilaterales de la Casa Blanca.