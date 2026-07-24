Salida de exsubsecretario de Hacienda eleva a 34 las autoridades que han dejado el Gobierno de Kast

Fue este jueves cuando se concretó la remoción del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que La Moneda fuera notificada de un resultado positivo de un segundo examen de detección de drogas realizado en junio.

La salida de Rodríguez eleva a 34 el número de autoridades que han dejado el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en poco más de cuatro meses de gestión.

Ministros y subsecretarios

En detalle, esta última remoción se suma a los dos cambios que ha registrado el gabinete ministerial desde el inicio de la administración: la salida de las exministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y de la Segegob, Mara Sedini, en mayo pasado.

A ello se agrega la desvinculación de otros cuatro subsecretarios: Daniela Castro, de la Mujer y la Equidad de Género; Rafael Araos, de Ciencia; Andrés Jouannet, de Seguridad Pública; y Ana Victoria Quintana, de Prevención del Delito.

Seremis

A estas salidas se suman 27 secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos en distintas regiones del país. La más reciente se conoció este martes, cuando se confirmó la renuncia del seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu.

Los otros 26 seremis que dejaron el Gobierno o cuyos nombramientos fueron revocados antes de asumir son:

Aldo Ibani , exseremi de Salud de Valparaíso;

, exseremi de Salud de Valparaíso; Hernán Silva , exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso.

, exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso. Carlos Montero , exseremi del Trabajo de Valparaíso.

, exseremi del Trabajo de Valparaíso. Nataly Cruz , exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota.

, exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota. Alexander Nanjarí , exseremi de Educación del Biobío.

, exseremi de Educación del Biobío. Jorge Salazar , exseremi de Obras Públicas de Los Ríos.

, exseremi de Obras Públicas de Los Ríos. Patricia Dinamarca , exseremi de Educación de Los Lagos.

, exseremi de Educación de Los Lagos. Jorge Ravelo , exseremi de Energía de Los Lagos.

, exseremi de Energía de Los Lagos. Lizet Tapia , exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta.

, exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta. Karina Trujillo , exseremi de Justicia de Antofagasta.

, exseremi de Justicia de Antofagasta. Anggel Colque , exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta.

, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta. Mauricio Montealegre , exseremi de Obras Públicas de Tarapacá.

, exseremi de Obras Públicas de Tarapacá. Patrick Dungan , exseremi de Energía de La Araucanía.

, exseremi de Energía de La Araucanía. Gustavo Baehr y Renato Münster , ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana.

, ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana. Antaris Varela , exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío.

, exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío. Ángela Valdebenito , exseremi de las Culturas de Aysén.

, exseremi de las Culturas de Aysén. Viviana Torres , exseremi del Trabajo de Coquimbo.

, exseremi del Trabajo de Coquimbo. Diego Muñoz , exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá.

, exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá. Camila Alonso , exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta.

, exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta. Verónica Figueroa , exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén.

, exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén. Jorge Carrillo , exseremi de Salud de Ñuble.

, exseremi de Salud de Ñuble. Jorge Heiden , exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota.

, exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota. Marcelo Vergara , exseremi de Hacienda de Arica y Parinacota.

, exseremi de Hacienda de Arica y Parinacota. Daniela Gallegos , exseremi de Economía de Atacama.

, exseremi de Economía de Atacama. Marcia Raphael, exseremi de Desarrollo Social de Aysén.