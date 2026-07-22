Ya son 25: renuncia seremi de las Culturas de la región de Los Lagos

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó este martes la renuncia del seremi de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu, quien dejará el cargo a partir de este miércoles 22 de julio.

A través de una breve declaración, la cartera señaló que la autoridad regional presentó su dimisión por “motivos personales”, sin entregar mayores detalles sobre las razones que motivaron su salida.

“El Ministerio agradece el trabajo desarrollado durante el período en que ejerció sus funciones, e informará oportunamente el nombramiento de la autoridad que asumirá la Secretaría Regional Ministerial”, agregó la repartición de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con la salida de Eduardo Leiva Zumelzu, ya son 25 los secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos o cuyos nombramientos han sido dejados sin efecto durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.