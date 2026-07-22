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Ya son 25: renuncia seremi de las Culturas de la región de Los Lagos

Eduardo Leiva Zumelzu presentó su dimisión por “motivos personales”, según informó el ministerio.

Ruth Cárcamo

Instagram @universidaddeloslagos

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó este martes la renuncia del seremi de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva Zumelzu, quien dejará el cargo a partir de este miércoles 22 de julio.

A través de una breve declaración, la cartera señaló que la autoridad regional presentó su dimisión por “motivos personales”, sin entregar mayores detalles sobre las razones que motivaron su salida.

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“El Ministerio agradece el trabajo desarrollado durante el período en que ejerció sus funciones, e informará oportunamente el nombramiento de la autoridad que asumirá la Secretaría Regional Ministerial”, agregó la repartición de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con la salida de Eduardo Leiva Zumelzu, ya son 25 los secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos o cuyos nombramientos han sido dejados sin efecto durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

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