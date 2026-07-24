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“Públicamente, nunca lo hice”: Leandro Paredes sorprende con especial mensaje a ídolo de Colo Colo tras el Boca-O’Higgins

Durante una entrevista en vivo, el seleccionado argentino le dedicó cariñosas palabras a una figura histórica del “Cacique”.

Daniel Ramírez

“Públicamente, nunca lo hice”: Leandro Paredes sorprende con especial mensaje a ídolo de Colo Colo tras el Boca-O’Higgins

“Públicamente, nunca lo hice”: Leandro Paredes sorprende con especial mensaje a ídolo de Colo Colo tras el Boca-O’Higgins / Marcelo Endelli

Tras la victoria por 1-0 de Boca Juniors ante O’Higgins en Copa Sudamericana, Leandro Paredes sorprendió al dedicarle un cariñoso mensaje a un ídolo de Colo Colo: Claudio Borghi.

El seleccionado argentino conversó con TNT Sports luego del partido y aprovechó la ocasión para expresar públicamente su agradecimiento al “Bichi”, recordando que fue el técnico que le permitió debutar profesionalmente en Boca durante 2010.

“Bichi, si me estás viendo, quiero agradecerte porque me has hecho jugar mi primer partido en Primera División. Me has hecho sentir lo que significa Boca. Me has hecho crecer muchísimo como persona. Así que, de mi lado, siempre habrá palabras de agradecimiento”, señaló el capitán del cuadro “xeneize”.

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Mientras Paredes era entrevistado en la zona mixta de La Bombonera, Borghi estaba en el estudio de TNT escuchando las palabras del mediocampista. En ese mismo momento, el “Bichi” le respondió al volante de Boca.

“Te felicito por tu carrera, maravillosa, y por estas alegrías que nos diste con la selección argentina... Deseo que te vaya muy bien. El gusto de verte jugar, para mí siempre va a ser muy especial”, comentó Claudio Borghi, dirigiéndose a Leandro Paredes.

“Muchas gracias, Bichi. Siempre que tuve la oportunidad, te lo agradecí en persona. Públicamente, nunca lo hice. Agradecido por todo lo que me inculcaste en ese poco tiempo que estuvimos juntos”, respondió de vuelta el jugador que viene de salir subcampeón del mundo con Argentina.

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