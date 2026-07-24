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No dudará en renunciar: la amenaza que lanzó Jürgen Klopp tras asumir la banca de Alemania

El ex DT del Liverpool firmó con la selección alemana por cuatro años, hasta el término del Mundial 2030.

Daniel Ramírez

No dudará en renunciar: la amenaza que lanzó Jürgen Klopp tras asumir la banca de Alemania

No dudará en renunciar: la amenaza que lanzó Jürgen Klopp tras asumir la banca de Alemania / Markus Ulmer - GES Sportfoto

Jürgen Klopp fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la selección alemana, con la cual firmó un contrato por cuatro años, hasta el término del Mundial 2030.

Durante su presentación oficial, el estratega de 59 años dejó una de las frases más comentadas de la jornada al lanzar una amenaza a la prensa deportiva alemana. Klopp advirtió que, si algún periodista se mete con su familia, renunciará de inmediato al cargo.

“No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes (periodistas). Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann y a Thomas Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna indemnización”, afirmó el técnico alemán.

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Además, Klopp se refirió al complejo presente de la selección germana, que quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. “No es importante mirar a Francia, España o Argentina. Lo más importante es mirarnos a nosotros mismos y cómo jugamos al fútbol. No somos el número uno del mundo en este momento, eso es cierto. Hay 11 selecciones por delante de nosotros en el ranking, pero tenemos que hacer lo posible para vencerlas con la forma en que jugamos al fútbol”, señaló.

Con este nuevo desafío, Jürgen Klopp inicia una nueva etapa en una exitosa carrera como entrenador, marcada por los títulos conquistados con Liverpool y Borussia Dortmund. Ahora, el experimentado DT tendrá la misión de liderar la reconstrucción de Alemania con la mirada puesta en recuperar el protagonismo de cara al Mundial 2030.

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