La Bombonera fue el escenario que O’Higgins tuvo que visitar en el partido de ida de los playoffs de Copa Sudamericana, en una jornada que terminó de la peor manera para los chilenos.

Boca Juniors fue ampliamente superior al “Capo de Provincia” y se quedó con el triunfo por la cuenta mínima, resultado que incluso es positivo si miramos el desarrollo del encuentro.

En un primer tiempo que por momentos fue batallado por los celestes, todo se desmoronó por un error a la hora de tirar la línea defensiva.

La apertura de la cuenta para los argentinos pasó por los pies del mundialista Leandro Paredes que, con tiempo y espacio, filtró un pase preciso para Miguel Merentiel (44′), quien aprovechó que Felipe Faúndez quedó enganchado para vencer en el mano a mano a Omar Carabalí, mientras todos pensaban que estaba adelantado.

GOLAZO DE BOCA



Enorme pase de Paredes para la definición de Merentiel. El Xeneize le gana 1-0 a O'Higgins.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/GYzU8daSHY — DSPORTS (@DSports) July 24, 2026

En la segunda mitad, con los rancagüinos ya por debajo en el marcador, el dominio “Xeneize” incrementó de sobremanera y terminó asediando el arco de O’Higgins, que tuvo que sufrir para mantener la diferencia mínima en contra.

CASI EL SEGUNDO DE BOCA



Buena jugada colectiva del equipo del Vasco Arruabarrena. Merentiel no alcanzó a empujarla.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/C9Pc7S4OZj — DSPORTS (@DSports) July 24, 2026

Más allá de algún tiro de esquina y contraataques intermitentes, el “Capo de Provincia” no fue capaz de hacerle frente al dominio de balón de Boca, por lo que ahora tendrá la obligación de remontar en su casa.

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente a partir de las 20:30 horas de Chile. En los octavos de final ya espera Deportivo Recoleta de Paraguay.