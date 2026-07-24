;

No toda la comida es un premio: los riesgos de alimentar a tu mascota con alimentos humanos

La reciente polémica generada por una influencer chilena volvió a instalar un debate que preocupa a los especialistas.

Javiera Rivera

Mascotas

Mascotas / SolStock

La polémica que involucró a la influencer chilena Josefa Sáez al darle de comer wasabi a su perro, se volvió a instalar una duda frecuente que hay entre los tutores: ¿es seguro compartir comida humana a nuestras mascotas?

Según la etóloga clínica Daniela Araya de @terapiaanimal, la respuesta es clara. Aunque muchas personas lo hacen como una forma de premiar a sus perros o gatos, estos alimentos no siempre son adecuados.

“Muchos alimentos contienen altas cantidades de sal, grasas, azúcares o condimentos que pueden afectar el sistema digestivo de perros y gatos. Además, tienen necesidades nutricionales diferentes”, explicó la especialista.

Revisa también:

ADN

También advirtió que los efectos pueden ir desde la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal hasta intoxicaciones graves, especialmente si consumen alimentos como el chocolate, cebolla o uvas.

Desde Royal Canin, además, indicaron que una parte importante de las consultas por problemas gastrointestinales en mascotas se relaciona con las llamadas “transgresiones alimentarias”, cuando consumen alimentos distintos a los de su dieta habitual.

Finalmente, Araya reiteró que las mascotas no deberían ser expuestas deliberadamente a alimentos que estén fuera de su dieta para generar contenido en redes sociales, ya que eso afecta su bienestar.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad