No toda la comida es un premio: los riesgos de alimentar a tu mascota con alimentos humanos

La polémica que involucró a la influencer chilena Josefa Sáez al darle de comer wasabi a su perro, se volvió a instalar una duda frecuente que hay entre los tutores: ¿es seguro compartir comida humana a nuestras mascotas?

Según la etóloga clínica Daniela Araya de @terapiaanimal, la respuesta es clara. Aunque muchas personas lo hacen como una forma de premiar a sus perros o gatos, estos alimentos no siempre son adecuados.

“Muchos alimentos contienen altas cantidades de sal, grasas, azúcares o condimentos que pueden afectar el sistema digestivo de perros y gatos. Además, tienen necesidades nutricionales diferentes”, explicó la especialista.

También advirtió que los efectos pueden ir desde la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal hasta intoxicaciones graves, especialmente si consumen alimentos como el chocolate, cebolla o uvas .

Desde Royal Canin, además, indicaron que una parte importante de las consultas por problemas gastrointestinales en mascotas se relaciona con las llamadas “transgresiones alimentarias”, cuando consumen alimentos distintos a los de su dieta habitual.

Finalmente, Araya reiteró que las mascotas no deberían ser expuestas deliberadamente a alimentos que estén fuera de su dieta para generar contenido en redes sociales, ya que eso afecta su bienestar.