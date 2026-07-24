No toda la comida es un premio: los riesgos de alimentar a tu mascota con alimentos humanos
La reciente polémica generada por una influencer chilena volvió a instalar un debate que preocupa a los especialistas.
La polémica que involucró a la influencer chilena Josefa Sáez al darle de comer wasabi a su perro, se volvió a instalar una duda frecuente que hay entre los tutores: ¿es seguro compartir comida humana a nuestras mascotas?
Según la etóloga clínica Daniela Araya de @terapiaanimal, la respuesta es clara. Aunque muchas personas lo hacen como una forma de premiar a sus perros o gatos, estos alimentos no siempre son adecuados.
“Muchos alimentos contienen altas cantidades de sal, grasas, azúcares o condimentos que pueden afectar el sistema digestivo de perros y gatos. Además, tienen necesidades nutricionales diferentes”, explicó la especialista.
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También advirtió que los efectos pueden ir desde la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal hasta intoxicaciones graves, especialmente si consumen alimentos como el chocolate, cebolla o uvas.
Desde Royal Canin, además, indicaron que una parte importante de las consultas por problemas gastrointestinales en mascotas se relaciona con las llamadas “transgresiones alimentarias”, cuando consumen alimentos distintos a los de su dieta habitual.
Finalmente, Araya reiteró que las mascotas no deberían ser expuestas deliberadamente a alimentos que estén fuera de su dieta para generar contenido en redes sociales, ya que eso afecta su bienestar.
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