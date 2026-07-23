“Fue de inocente”: video de Josefa Sáez dándole wasabi a su perro causa fuerte polémica en redes sociales

Una ola de críticas recibió la influencer chilena Josefa Sáez luego de que se viralizara un video en el que aparece dándole wasabi a su perro durante un almuerzo familiar.

El registro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el actuar de la creadora de contenido y manifestaron su preocupación por la salud de la mascota.

Frente a la polémica, Sáez publicó un video en TikTok para pedir disculpas y entregar su versión de los hechos. En esa instancia, aseguró que quien le dio el wasabi al perro fue su padre y que todo ocurrió por desconocimiento.

este es el video de la josefa sáez donde le da wasabi a su perro que apuesto que ni debe ser adoptado existe cada cuico subnormal con 0 coeficiente intelectual yo no se por que hasta ahora vienen a exponer esto si esto es del 2025 pero igual que bueno que lo hicieron pic.twitter.com/ULWS2ze6wv — javi 💐 (@outerswings) July 23, 2026

“Fue de inocente”

“Mi papá nunca lo hizo con querer; fue solo de inocente. No es que no quiera al perro, son como mejores amigos. Él no sabía que estaba estaba mal”, afirmó.

La influencer también explicó que el registro fue grabado mientras ella no estaba presente y que desconocía que el video había sido publicado.

“Yo no estaba con él. Si yo hubiera visto eso, obvio que le hubiera dicho que no lo suba. Tampoco sabía que lo había hecho hasta que vi el video”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el episodio se debió al desconocimiento de los efectos que el wasabi podía tener en la mascota y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

Finalmente y entre lágrimas, Josefa Sáez también reveló que, tras la viralización del registro, ha recibido amenazas a través de redes sociales. “No creo que sea necesario mandar mensajes de amenaza (...) fueron súper fuertes”, expresó.