;

VIDEOS. “Fue de inocente”: video de Josefa Sáez dándole wasabi a su perro causa fuerte polémica en redes sociales

La influencer pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que fue su padre quien le dio el condimento a la mascota.

Javiera Rivera

“Fue de inocente”: video de Josefa Sáez dándole wasabi a su perro causa fuerte polémica en redes sociales

Una ola de críticas recibió la influencer chilena Josefa Sáez luego de que se viralizara un video en el que aparece dándole wasabi a su perro durante un almuerzo familiar.

El registro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el actuar de la creadora de contenido y manifestaron su preocupación por la salud de la mascota.

Frente a la polémica, Sáez publicó un video en TikTok para pedir disculpas y entregar su versión de los hechos. En esa instancia, aseguró que quien le dio el wasabi al perro fue su padre y que todo ocurrió por desconocimiento.

“Fue de inocente”

Mi papá nunca lo hizo con querer; fue solo de inocente. No es que no quiera al perro, son como mejores amigos. Él no sabía que estaba estaba mal”, afirmó.

Revisa también

ADN

La influencer también explicó que el registro fue grabado mientras ella no estaba presente y que desconocía que el video había sido publicado.

“Yo no estaba con él. Si yo hubiera visto eso, obvio que le hubiera dicho que no lo suba. Tampoco sabía que lo había hecho hasta que vi el video”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el episodio se debió al desconocimiento de los efectos que el wasabi podía tener en la mascota y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

Finalmente y entre lágrimas, Josefa Sáez también reveló que, tras la viralización del registro, ha recibido amenazas a través de redes sociales. “No creo que sea necesario mandar mensajes de amenaza (...) fueron súper fuertes”, expresó.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad