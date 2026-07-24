La influencer chilena Josefa Sáez enfrenta una nueva ola de cuestionamientos en redes sociales luego de que reapareciera un antiguo video en el que plantea operar a un loro para evitar que pueda volar.

El registro volvió a viralizarse en medio de la polémica generada por el video donde su padre le dio wasabi a su perro, episodio por el que la creadora de contenido ya había ofrecido disculpas.

En las imágenes, grabadas en 2024, Sáez conversa con su familia sobre un loro recién adquirido. Mientras su padre comenta que el ave debería volar libremente, la influencer responde que, a su juicio, “hay que operarlo”.

Luego agrega que un loro de su bisabuela fue sometido a un procedimiento similar y asegura que “es lo mejor del mundo”.

La difusión del video provocó una nueva ola de críticas por parte de usuarios, quienes acusaron un trato inadecuado hacia los animales y cuestionaron la responsabilidad de la influencer, cuya cuenta de Instagram fue puesta en modo privado tras la primera controversia.

“Es como cortarle los pies a un niño”

La Médica Veterinaria Javiera Muñoz Ruiz advirtió a ADN.cl que realizar procedimientos quirúrgicos únicamente para impedir el vuelo de un ave “sin una indicación médica” genera preocupación desde el punto de vista del bienestar animal y la ética profesional.

“La capacidad de volar forma parte del comportamiento natural de las aves. Limitarla de manera permanente puede afectar negativamente su salud física y mental”, explicó la especialista, quien además alertó que normalizar este tipo de prácticas puede transmitir un mensaje equivocado sobre la tenencia responsable de mascotas. “Es como cortarle los pies a un niño”, precisó.

Una vez estallada la polémica, Sáez aseguró que el episodio del wasabi ocurrió por desconocimiento. “Fue plena ignorancia... mi papá no lo hizo con mala intención”, afirmó en un video, donde también realizó un mea culpa por exponer a su familia en redes sociales.