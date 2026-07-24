“Me fascina”: José Antonio Neme revela quién es la famosa chilena con la que le gustaría “experimentar”

José Antonio Neme protagonizó uno de los momentos más comentados de Felipe PodKast, luego de sincerarse sobre su vida sentimental y revelar qué figura del espectáculo chileno despierta su lado más “heterosexual”.

Todo ocurrió cuando Felipe Kast le preguntó directamente al periodista si alguna vez había sentido atracción por mujeres. Fiel a su estilo, el animador respondió con humor, aunque luego reconoció que no descarta vivir esa experiencia.

“Yo me he ido como heterosexualizando. Qué rara esa cuestión. ¿Acaso no me creen?”, comentó Neme entre risas durante la conversación.

Luego, el comunicador fue más allá y explicó que nunca ha tenido una relación con una mujer, pero que sí mantiene curiosidad al respecto. “Mira, la verdad nunca he estado con una mujer. Yo lo he dicho públicamente, pero no me quiero ir de este mundo sin saber qué significa. Pero si hay alguien que me quiera ayudar a probar, están abiertas las postulaciones”, lanzó.

Fue en ese contexto cuando Felipe Kast le consultó si había alguna mujer conocida que le llamara particularmente la atención. Sin dar demasiadas vueltas, Neme mencionó a Daniella Chávez .

“A mí me encanta la Daniella Chávez, me fascina. Se lo he dicho a ella. Me pasan todas las cosas del mundo”, confesó el rostro de Mega, generando inmediata reacción en redes sociales.

La reacción de Daniella Chávez

El extracto comenzó a circular con rapidez luego de que Kast compartiera el momento en sus plataformas digitales. La propia Daniella Chávez también replicó el registro, lo que aumentó todavía más la repercusión de las declaraciones del periodista.

Daniella Chávez - Instagram Ampliar

No es la primera vez que Neme expresa públicamente su admiración por la modelo chilena. En ocasiones anteriores, el comunicador ya había reconocido que Chávez era una de las pocas mujeres que le generaba especial interés, siempre en un tono distendido y marcado por el humor.