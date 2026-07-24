Decretan Prisión preventiva para “El Rana”, acusado por crimen del cabo Naín

La justicia decretó prisión preventiva para C. E. C. T., conocido como “El Rana”, imputado por su presunta participación en el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín.

El hombre deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la exPenitenciaría.

Durante la audiencia, el tribunal consideró necesaria la cautelar más gravosa y estableció 120 días de investigación. El imputado, de 29 años, era sindicado como el último prófugo en la causa por el crimen del funcionario policial.

Fue capturado tras un enfrentamiento armado cerca de Valdivia

La detención se concretó el miércoles 22 de julio en la comunidad Antillanca, ubicada en el sector rural de Punucapa, en las cercanías de Valdivia. Según los antecedentes del procedimiento, el imputado se resistió a su captura, lo que derivó en un violento enfrentamiento armado con personal policial.

Como consecuencia del operativo, dos funcionarios de Carabineros resultaron baleados. Uno de ellos fue el cabo primero del GOPE Marco Javier Cosme Barquero, quien recibió un disparo en la cabeza y permaneció internado en riesgo vital.

El funcionario falleció el sábado siguiente debido a la gravedad de sus heridas. Su muerte abrió nuevas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Con el ingreso de “El Rana” al recinto penitenciario, el Ministerio Público continuará recopilando pruebas tanto por el homicidio del cabo Naín como por los hechos ocurridos durante su captura.