;

Decretan Prisión preventiva para “El Rana”, acusado por crimen del cabo Naín

El sujeto fue capturado tras un enfrentamiento armado cerca de Valdivia. El tribunal fijó 120 días para investigar el caso.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Captura

Captura

La justicia decretó prisión preventiva para C. E. C. T., conocido como “El Rana”, imputado por su presunta participación en el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín.

El hombre deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la exPenitenciaría.

Durante la audiencia, el tribunal consideró necesaria la cautelar más gravosa y estableció 120 días de investigación. El imputado, de 29 años, era sindicado como el último prófugo en la causa por el crimen del funcionario policial.

Revisa también:

ADN

Fue capturado tras un enfrentamiento armado cerca de Valdivia

La detención se concretó el miércoles 22 de julio en la comunidad Antillanca, ubicada en el sector rural de Punucapa, en las cercanías de Valdivia. Según los antecedentes del procedimiento, el imputado se resistió a su captura, lo que derivó en un violento enfrentamiento armado con personal policial.

Como consecuencia del operativo, dos funcionarios de Carabineros resultaron baleados. Uno de ellos fue el cabo primero del GOPE Marco Javier Cosme Barquero, quien recibió un disparo en la cabeza y permaneció internado en riesgo vital.

El funcionario falleció el sábado siguiente debido a la gravedad de sus heridas. Su muerte abrió nuevas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Con el ingreso de “El Rana” al recinto penitenciario, el Ministerio Público continuará recopilando pruebas tanto por el homicidio del cabo Naín como por los hechos ocurridos durante su captura.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad