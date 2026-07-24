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“Está manipulando a mi prima”: examigo de Francisco Kaminski lanza graves acusaciones contra el comunicador

“Decidí alejarme por distintas situaciones que yo viví”, manifestó el panelista y primo de la nueva polola del exanimador, Martín González.

Sebastián Escares

“Está manipulando a mi prima”: examigo de Francisco Kaminski lanza graves acusaciones contra el comunicador

Martín González lanzó duras acusaciones contra Francisco Kaminski y confirmó que ya no mantiene una relación de amistad con el comunicador, quien actualmente es pareja de Stephanie Finney, prima del panelista.

El descargo ocurrió en el programa Zona de Estrellas, donde González abordó el quiebre del vínculo con Kaminski y aseguró que la relación comenzó a deteriorarse desde que el exanimador inició su romance con su familiar. Sus declaraciones surgieron luego de versiones que apuntaban al complejo presente económico del comunicador.

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“Decidí alejarme por distintas situaciones que yo viví (…) La relación con Francisco empezó a cambiar desde que comenzó la relación con mi prima”, señaló Martín González en el espacio televisivo.

Los motivos detrás del quiebre definitivo con Kaminski

El panelista también negó haber filtrado información a la prensa sobre el supuesto presente financiero de Kaminski. “Preferí seguir siendo leal por la amistad que teníamos; nunca hablé mal de él”, afirmó.

Uno de los episodios que, según relató, marcó el distanciamiento ocurrió durante el cumpleaños número 60 de su padre. González aseguró que le pidió a Kaminski no asistir al evento debido a las polémicas que había protagonizado recientemente. Sin embargo, sostuvo que el comunicador llegó de todas formas. “Kaminski llegó al cumpleaños igual y se coló, y yo estaba ahí y veo que Francisco entra al cumpleaños igual sabiendo que yo, como amigo, le pedí”, expuso.

Luego, el panelista relató otro episodio ocurrido en un bar, donde acusó que Kaminski habría dejado a su hermano menor con una cuenta cercana a los $200 mil. Según González, el comunicador pagó al día siguiente tras la insistencia del grupo.

El conflicto también habría afectado su relación con Stephanie Finney. “Yo con Sthephy no tengo relación hace dos meses, recién hoy día me mandó un mensaje”, dijo.

En ese contexto, lanzó una de sus acusaciones más fuertes. “Yo le dije: ‘Este mensaje te lo escribió Francisco’ porque yo creo que él quizás está manipulando a mi prima”, sostuvo González, agregando que cree que Kaminski “puede estar manipulando las situaciones”.

En el mismo programa, Adriana Barrientos entregó la versión atribuida a Kaminski, quien habría asegurado que actualmente trabaja como gerente comercial en una empresa vinculada a la minería. Además, según la “Leona”, el comunicador sostuvo que la familia no querría hablar con González por exponer públicamente a su prima.

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