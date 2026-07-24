Hallan cadáver con impacto balístico cerca de la frontera con Bolivia: estaba envuelto en un saco

La Fiscalía ECOH de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan el hallazgo de un cadáver cerca de la frontera con Bolivia, en la región de Tarapacá. El cuerpo fue encontrado envuelto en un saco, en avanzado estado de descomposición y con una herida de bala en la cabeza.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por el Ministerio Público, el hallazgo fue realizado por funcionarios de Carabineros del retén Cancosa durante un patrullaje preventivo por la Ruta A-963. Al revisar el bulto, los uniformados confirmaron que en su interior había una persona fallecida de sexo masculino.

Tras la denuncia, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios concurrió al sitio del suceso junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de levantar evidencia, resguardar el área y comenzar las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

“Se hizo el hallazgo de una bolsa que en su interior mantenía el cadáver de una persona de sexo masculino”, informó el fiscal Cristóbal Platero, quien detalló que los equipos investigativos establecieron preliminarmente que se trataría de un hombre joven adulto.

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un documento manuscrito entre las pertenencias encontradas junto al cuerpo. “Al interior de la bolsa también había una hoja de papel con un nombre escrito a mano, correspondiente a su supuesta identidad”, explicó el persecutor.

Esa información deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes. El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la autopsia para establecer formalmente la identidad de la víctima, la causa de muerte y otros antecedentes clave para la investigación.

El fiscal Platero agregó que, durante las primeras diligencias, se pudo verificar una lesión compatible con un disparo en la cabeza. “Otros de los aspectos que se pudo verificar fue la manera en que habría sido asesinada esta persona, ya que presentaba una herida de bala en su cabeza”, indicó.

La Fiscalía ordenó nuevas diligencias a la PDI y al Equipo ECOH para reconstruir las circunstancias del crimen, determinar el lugar exacto de muerte y establecer si terceras personas participaron en el traslado del cuerpo hasta el sector fronterizo.