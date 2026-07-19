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“No me quiero ir del mundo sin...”: José Antonio Neme lanza coqueta confesión y “abre postulaciones” para íntimo encuentro

El periodista de Mega admitió que con el tiempo se ha ido “heterosexualizando” y confesó su fascinación por una conocida modelo nacional.

Javier Méndez

“No me quiero ir del mundo sin...”: José Antonio Neme lanza coqueta confesión y “abre postulaciones” para íntimo encuentro

José Antonio Neme abrió su corazón y, en una reciente entrevista en FelipePodKast, el programa conducido por Felipe Kast, lanzó una íntima confesión.

En cierto punto del diálogo, ambos comenzaron a hablar de las relaciones de pareja y el comunicador de Mega admitió que lleva varios años “bien y contento” con su hombre.

“¿Alguna vez te gustaron las mujeres o nunca?”, preguntó sin rodeos el animador del espacio. “Mira, yo me he ido como ‘heterosexualizando’, qué rara esa cuestión”, replicó el periodista de Mega. “¿Por qué se ríe el equipo de producción? ¿Acaso no me creen?”, bromeó Neme.

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Siguiendo con el tono juguetón, afirmó: “Muchos dicen que al que la prueba, nunca más se le quita. Pero yo creo que me ha pasado al revés: he probado tantas que ya no me pasa nada”. “Nunca he estado con una mujer, lo he dicho públicamente, pero no me quiero ir de este mundo sin saber qué significa”, explicó.

Según él, no tiene recuerdos de que alguna exponente del género opuesto se le haya insinuado. “Me cuesta leer a los hombres, imagínate a las mujeres. Más de alguna, quizás, se ha fijado en este humilde servidor. Pero, si hay alguien que me quiera ayudar a probar, están abiertas las postulaciones”, sostuvo.

Ahí, se acordó de inmediato de la mujer que lo cautiva actualmente. “A mí me encanta Daniella Chávez, me fascina. Estupenda. ¿A ti no?“, interrogó a Kast. ”No tanto, no", respondió. “O sea, yo me siento más heterosexual que tú en esta entrevista”, se burló el fanático de Argentina.

“Me fascina, me pasan todas las cosas del mundo. Pero sí, me gustaría estar sexualmente con una mujer. Emocionalmente, no sé”, concluyó.

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