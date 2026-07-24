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Diputado denunciará a influencer Josefa Sáez por darle wasabi a su perro: “No es contenido, es crueldad”

El parlamentario Sebastián Videla anunció acciones ante la Fiscalía y pidió investigar, además, una presunta intervención en las alas del loro de la creadora de contenido.

Juan Castillo

Diputado denunciará a influencer Josefa Sáez por darle wasabi a su perro: “No es contenido, es crueldad”

La influencer chilena Josefa Sáez será denunciada ante la Fiscalía luego de difundirse un registro en el que le entrega wasabi a su perro para grabar su reacción y compartirla como contenido en redes sociales.

El caso provocó cuestionamientos por el posible sufrimiento causado al animal.

El anuncio fue realizado por el diputado independiente Sebastián Videla, quien sostuvo que este tipo de acciones no pueden justificarse como una broma o una estrategia para conseguir visitas.

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“Darle wasabi a un perro para grabar su reacción y reírse de su sufrimiento sí es maltrato animal”, afirmó.

También investigarán una presunta intervención en las alas de su loro

La controversia aumentó después de que volviera a circular un video en el que Sáez se refería a una eventual operación en las alas de su loro para impedir que volara. Sobre este punto, el parlamentario precisó que se trata de información que deberá ser verificada por las autoridades.

“También hemos recibido información de que un loro habría sido intervenido en sus alas para impedirle volar”, señaló Videla.

El diputado cuestionó especialmente la utilización de animales para generar interacciones digitales. “No es una broma, no es ‘contenido’ y no tiene ninguna gracia: es crueldad”, manifestó, junto con pedir que no se normalice el sufrimiento animal por visitas o “me gusta”.

Finalmente, Videla aseguró que la Fiscalía deberá establecer si las conductas denunciadas configuran algún delito y determinar posibles responsabilidades. “Ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen”, concluyó.

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