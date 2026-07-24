La ciudad que logró bajar un 70% la delincuencia: alcalde revela un objeto clave para lograrlo y su estrategia / Rebecca Nelson

Anna König Jerlmyr, exalcaldesa de Estocolmo (Suecia), cuenta una iniciativa que parece simple de implementar, pero que llamó la atención a dos autoridades que hablan español.

“El gobernador Orrego y yo nos hemos quedado con una idea para adultos mayores. La exalcaldesa contó que hicieron una ruta en la ciudad de unos 7.000, 8.000 pasos, que puedan hacer todos los días. Que tengan su ruta establecida, seguridad y locales para tomar un café. Esos pasos ayudan para tener la frecuencia cardíaca activa y, por tanto, contribuir a estar sano", dice José de la Uz, alcalde de Las Rozas (España), a ADN.cl.

El hecho ocurrió esta semana en la Smart City Expo Santiago 2026, que se desarrolla en la Estación Mapocho, donde empresas y autoridades comparten tecnología, innovación y, sobre todo, ideas. “Vamos a crear la red iberoamericana de ciudades inteligentes”, anunció Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana.

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Hace unos días, Las Rozas fue elegida una de las 7 ciudades más inteligentes del mundo. Mucho de eso tiene que ver con la gestión de de la Uz, que lleva 11 años en el cargo.

“Los municipios, del tamaño que sean, lo que buscan es la felicidad de sus vecinos, escuchando y sabiendo qué necesitan y cómo están. Es decir, mapeando, diagnosticando, radiografiando y, a partir de ahí, montar una estrategia”, cuenta el alcalde.

¿Qué hacer con la soledad no deseada?

Una de las palabras que más se repite en la conversación de ciudades inteligentes es datos. Si antes era solo tecnología como Wifi, cámaras, fibra y sensores, ahora lo clave es cómo se aprovechan los datos.

“Si lo que quieres es que tus mayores, con soledad no deseada, encuentren el acompañamiento, la actividad de su gobierno local, tendrás que mapearlo”, agrega de la Uz.

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Contar con la información de una manera ordenada permite tomar decisiones basadas en datos. De la Uz cuenta que una plataforma analiza los datos anonimizados de qué vecinos viven, en qué zona, qué usan, qué no usan, por dónde andan, por dónde no andan.

“Puedes simular y puedes tomar decisiones de cómo mejorar el tráfico, en qué zonas anda la gente y por cuál no, y por tanto puedes cambiar un inmobiliario urbano”, relata.

“La tecnología lo que permite es exprimir hasta el máximo los objetivos que tienes de hacer una ciudad vivible y mejor para tus vecinos. Si tengo los datos pero no puedo parametrizar, no puedo simular o no puedo agilizar, me quedo corto”, agrega.

Menos inseguridad y menos gasto de luz

De la Uz explica cómo han logrado combatir la inseguridad en las calles de Las Rozas, que cuenta con casi 100 mil habitantes.

“Tenemos cámaras con seguridad AI desde 2018 que me han desplomado la delincuencia un 70%. Fuimos los primeros de España que tuvimos este tipo de inteligencia aplicada a la seguridad y ahora la compartimos”, cuenta el alcalde.

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Tener mapeado en qué puntos de la ciudad, en periodos del año y qué en horas hay problemas de delincuencia permite anticiparse a lo que puede pasar

Por último, José de la Uz cuenta otro elemento que ayuda a ahorrar las urbes que buscan ser más modernas.

“Hemos puesto paneles solares en todas las azoteas de nuestros edificios municipales. Hemos reducido a la mitad el consumo eléctrico del presupuesto de Las Rozas. No es solo por el gasto: la IA nos permite revisar la cuenta y detectamos muchos errores de las grandes compañías cuando nos cobran”, remata.

El primer día: