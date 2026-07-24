El Tour de Francia, competencia de ciclismo más emblemática del mundo, pondrá fin a su edición 2026 este domingo 26 de julio, tras su comienzo el 4 de este mes.

Fue este viernes, en la subida al Alpe d´Huez, que el atleta colombiano Einer Rubio, sufrió un violente accidente, que lo terminó llevando al hospital de urgencia.

El ciclista de 28 años iba pedaleando por un sector lleno de fans y delante de él iba el auto de seguridad del equipo UAE, el cual frenó a fondo de sorpresa, haciendo que el sudamericano se estampe a gran velocidad con la parte trasera del vehículo.

Según versiones de AS, el conductor explicó que tuvo que parar de emergencia ya que delante suyo había caído una persona y pudo haberla atropellado.

En el caso de Rubio, terminó con la cara completamente ensangrentada por el golpe y tuvo que ser atendido por largos minutos en el suelo antes de ser trasladado a un centro asistencial. Finalmente, se descartó alguna fractura, pero terminó con 20 puntos de sutura en el rostro.