Cómo detectar el cáncer de cabeza y cuello mirándote al espejo por cinco minutos, según expertos

Un simple espejo y cinco minutos de tu tiempo pueden ayudarte a detectar señales de alerta del cáncer de cabeza y cuello. Por ello, los especialistas del Instituto del Cáncer Redsalud recomendaron incorporar este autoexamen una vez al mes.

El llamado cobra especial relevancia porque, según eldatos entregados por el organismo, esta enfermedad provoca entre 400 y 500 muertes al año en Chile y, en muchos casos, se detecta cuando ya está avanzada.

“Son cánceres que están a la vista y que, si se detectan a tiempo, tienen muy buen pronóstico. El problema es que no los conocemos y no sabemos qué buscar”, explicó el Dr. Diego Romero, coordinador de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto del Cáncer RedSalud.

¿Cómo hacer el autoexamen?

La recomendación es realizarlo una vez al mes, frente a un espejo. Solo toma unos minutos y consiste en revisar:

El cuello, palpando la zona para detectar bultos o ganglios.

Los labios, encías, mejillas y paladar, buscando lesiones o cambios de color.

La lengua, incluyendo sus costados y la parte inferior, para identificar manchas, úlceras o cambios de textura.

¿Qué síntomas deben alertarte?

Si alguno de estos signos persiste por más de dos semanas, es importante consultar con un profesional de la salud: