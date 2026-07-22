Metro cierra estaciones de la Línea 2 por presencia de persona en la vía: revisa el estado de la red
Los trenes solo están operando en dos tramos de la línea.
El servicio de la Línea 2 del Metro de Santiago presenta una interrupción parcial durante la jornada de este martes debido a la presencia de una persona en la vía.
Según informó Metro la tarde de este miércoles, los trenes solo están operando entre Vespucio Norte y Franklin, y entre La Cisterna y Hospital El Pino.
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Debido a esta situación, el tramo comprendido entre Franklin y La Cisterna permanece sin servicio, por lo que la empresa llamó a los pasajeros a considerar rutas alternativas mientras se trabaja para normalizar la operación.
Hasta el momento, Metro no ha informado cuánto tiempo se extenderá la interrupción del servicio.
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