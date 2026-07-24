Colo Colo remece el mercado y acuerda la llegada de su nuevo arquero: anuncio oficial

Colo Colo da un golpe mundial al mercado de fichajes. Tras la frustrada llegada de Santiago Mele, el “Cacique” aceleró la búsqueda de un nuevo arquero y en las últimas horas alcanzó un acuerdo para cerrar la incorporación de Vozinha, figura de Cabo Verde en la última Copa del Mundo.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país. Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, anunció este viernes el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la previa del duelo frente a Deportes Limache.

En esa línea, el timonel del ‘Cacique’ detalló que “en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”.

Según pudo confirmar ADN Deportes, el experimentado guardameta firmará un contrato por 18 meses y arribará a Macul en condición de agente libre, factor que facilitó el avance de las negociaciones con la dirigencia alba.

En la última sesión de directorio, Mosa fue facultado para cerrar el acuerdo con el golero, por lo que su fichaje no requerirá una nueva aprobación de la mesa directiva y está próximo a ser anunciado por los canales oficiales del club.

Con la llegada de Vozinha, la dirigencia de Colo Colo responderá a una de las principales peticiones de Fernando Ortiz en el mercado. El arquero caboverdiano se sumará a la competencia por el arco albo junto al joven Gabriel Maureira, mientras Fernando De Paul avanza en la recuperación de su lesión.