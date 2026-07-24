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VIDEO. El feroz descargo de influencer chileno: “Antes nos querían a los gordos, ahora nos dejaron de querer y ya no hay ropa”

El creador de contenido aseguró que cada vez hay menos opciones en el comercio para personas plus size.

Nelson Quiroz

El feroz descargo de influencer chileno: “Antes nos querían a los gordos, ahora nos dejaron de querer y ya no hay ropa”

Un inesperado descargo del reconocido creador de contendio nacional, Danilo 21, abrió un debate en redes sociales sobre la oferta de ropa para personas de talla grande.

El influencer chileno aseguró que cada vez le resulta más difícil encontrar prendas que le gusten y cuestionó la disminución de opciones disponibles en el comercio.

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La conversación surgió durante una transmisión junto a Julio César Rodríguez y Turban Girl, donde recordó que hace algunos años era más común encontrar colecciones plus size.

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Hubo un tiempo en el que encontraba mucha ropa. Estaba todo esto, las plus size, las tallas para gorditos”, comentó, lamentando que muchas de esas alternativas hayan desaparecido.

El creador de contenido reconoció que la situación le provoca frustración, ya que, según explicó, muchas veces encuentra prendas que le gustan, pero no existen en su talla. “Es muy deprimente, tú quieres comprarte algo que te gusta, porque te llama la atención, porque el diseño te gusta, y no entras”, afirmó, agregando que cuando logra hallar una prenda suele comprar varias unidades por temor a no volver a encontrarla.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron cientos de reacciones. Mientras numerosos usuarios respaldaron su reclamo y compartieron experiencias similares al buscar jeans, parkas o ropa deportiva en tallas grandes, otros apuntaron a que la solución pasa por bajar de peso o mejorar los hábitos de alimentación, lo que abrió un intenso intercambio de opiniones.

En medio del debate, también surgieron comentarios que atribuyeron la menor disponibilidad de tallas grandes al cierre de cadenas de retail que ofrecían ese tipo de productos, mientras otros plantearon que existe una oportunidad para tiendas especializadas.

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