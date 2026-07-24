Tras ser acusado de “recibir pensión de la polola”: Kaminski rompe el silencio y revela cómo es su presente

El nombre de Francisco Kaminski había estado alejado del ojo público, hasta esta semana, cuando el panelista del programa “No es lo Mismo”, Maxi Fuentes, aseguró que el exanimador estaría atravesando un complejo momento financiero.

“Creo que Kaminski está recibiendo pensión de la polola, creo que a la mujer la manda a trabajar, creo que le dice que no se junte con nadie, está viviendo en el departamento de ella, creo que no tiene ni para hacer cantar un ciego”, dijo el comunicador en el espacio farandulero de Tevex.

No obstante, luego de que las declaraciones de Fuentes resonaran en diversos medios, el propio Kaminski decidió romper el silencio y referirse cómo es su presente.

Esto dijo Francisco Kaminski

Tras ser acusado de recibir pensión de su nueva pareja, Stephanie Finney, el exanimador de televisión, en conversación con el portal Lima Limón, negó todo lo que se dijo sobre él.

“Puras mentiras como siempre”, partió asegurando Kaminski. Luego, el comunicador manifestó: “¿Qué más se puede esperar de Maxi Fuentes?”.

En esa misma línea, Kaminski aclaró que actualmente “yo tengo trabajo y nunca nadie me ha mantenido”, afirmó.

A modo de cierre, el exanimador expresó que “es lamentable que sigan inventando cosas y publicando cosas sin ir a la fuente”.