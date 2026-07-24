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Hasta 150 mm de lluvia en un fin de semana: estas serán las dos regiones más afectadas

La Dirección Metereológica de Chile (DMC) llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.

Javiera Rivera

Hasta 150 mm de lluvia en un fin de semana: estas serán las dos regiones más afectadas

La Dirección Metereológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por sistemas frontales para este fin de semana. Incluso, advirtió que algunos sectores podrían acumular hasta 150 mm de lluvia.

De acuerdo a estimaciones del organismo, el primer sistema frontal se extenderá hasta la tarde de este sábado y el segundo ingresará durante el domingo hasta el lunes.

Regiones afectadas

1. Región de Los Ríos

Primer sistema frontal:

  • Litoral: 50 a 70 mm.
  • Cordillera de la Costa: 50 a 75 mm.
  • Valle: 30 a 50 mm.
  • Precordillera: 30 a 65 mm.
  • Cordillera: 5 a 15 mm, además de 40 a 60 cm de nieve.

Segundo sistema frontal:

  • Cordillera: 40 a 70 mm de lluvia y más de 10 cm de nieve.

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2. Región de La Araucanía

Primer sistema frontal:

  • Cordillera: 15 a 30 mm de lluvia y 40 a 60 cm de nieve.

Segundo sistema frontal:

  • Cordillera: 40 a 70 mm de lluvia y más de 10 cm de nieve.

Con ambos eventos, algunos sectores de Los Ríos podrían acercarse a los 150 mm de agua caída durante el fin de semana. Por ello, la DMC recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

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