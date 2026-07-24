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VIDEO. PDI y FACh ubican a dos personas aisladas en la cordillera de Alto del Carmen: uno pidió quedarse para cuidar sus animales

El operativo aéreo permitió evacuar a una mujer con síntomas gripales, mientras que su acompañante decidió permanecer en la zona para cuidar a sus animales.

Mario Vergara

PDI y FACh ubican a dos personas aisladas en la cordillera de Alto del Carmen: uno pidió quedarse para cuidar sus animales

Un exitoso operativo de búsqueda permitió ubicar a dos personas que permanecían desaparecidas en el sector cordillerano de El Tabaco, en la comuna de Alto del Carmen. El hallazgo fue concretado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar, quienes contaron con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en medio de la emergencia climática que golpea a la Región de Atacama.

Las diligencias se enmarcaron dentro de una investigación por presunta desgracia instruida por la Fiscalía Local de Vallenar. El despliegue de los equipos de emergencia permitió dar con el paradero de un hombre de 50 años y una mujer de 69, quienes se encontraban aislados en una zona geográfica de alta complejidad y difícil acceso terrestre.

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Operativo aéreo y evaluación médica

El jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Patricio Barrios Medina, destacó que el trabajo conjunto e interagencial entre la policía civil y la FACh fue fundamental para el éxito de la misión. Gracias al uso de un helicóptero institucional, los equipos de rescate lograron descender en el sector de El Tabaco para evaluar a los afectados.

Según detalló la autoridad policial, al momento del contacto, una de las personas se encontraba “en regular estado de salud y la otra en muy buenas condiciones”.

Evacuación y resguardo de animales

Tras la revisión en terreno, se constató que la mujer de 69 años presentaba síntomas correspondientes a un cuadro gripal, agravado por las bajas temperaturas de la cordillera. Por este motivo, los equipos de emergencia decidieron trasladarla en la aeronave hasta la ciudad de Vallenar, con el objetivo de que recibiera la atención médica oportuna.

Por el contrario, el hombre de 50 años que la acompañaba se encontraba en óptimas condiciones de salud. Ante este escenario, y según confirmó el prefecto inspector Barrios, el sujeto optó por no ser evacuado y permaneció en el lugar “para cuidado de sus animales”, resguardando su sustento en medio de la contingencia climática.

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