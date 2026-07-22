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“No hay que bajar la guardia”: Michelle Adam lanza advertencia clave por nuevas lluvias que llegarán a Chile

La meteoróloga de Canal 13 profundizó en los nuevos sistemas frontales que afectarán a varias regiones de Chile y explicó qué pasará en agosto.

Javier Méndez

“No hay que bajar la guardia”: Michelle Adam lanza advertencia clave por nuevas lluvias que llegarán a Chile

Tras varios con un tren de sistemas frontales que ha dejado lluvias intentas en varias regiones de Chile, el pronóstico del tiempo indica que las precipitaciones van a continuar durante las jornadas venideras.

Precisamente a eso se refirió la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, quien el miércoles por la mañana ahondó en las condiciones meteorológicas que le esperan al país durante los próximos días.

Vamos a tener tres sistemas frontales de aquí al próximo lunes (27) y estos se van a encargar de dejar precipitaciones en distintas regiones”, explicó en el matinal Tu Día.

“Cada uno de estos tres sistemas frontales tiene un aporte de lluvia, viento o nieve”, detalló al mostrar una gráfica en el estudio. El primer evento, que llegar esta noche, irá desde la cordillera de Atacama hasta el sur.

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De acuerdo a su reporte, la buena noticia es que la caída de agua se va a distribuir sin problemas a lo largo del país antes de que termine, el próximo martes 28 de julio. En el norte, no debería existir “mayor complicación”, sumó.

Vamos a terminar con julio lloviendo y vamos a comenzar agosto también con lluvias. Así que tenemos que estar muy atentos a la evolución de los sistemas frontales, la evolución de la llegada de nuevas condiciones meteorológicas adversas que van a continuar”, definió unos minutos después.

De inmediato, planteó un punto clave: “No es para generar alerta, sino que es para estar atentos a cómo va evolucionando todo esto”.

Posteriormente, se habló del pronóstico para Santiago, donde la caída de agua debería reanudarse este jueves 23 de julio.

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